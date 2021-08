Il team Astana, una delle squadre più vincenti e storiche del Ciclismo mondiale, sta uscendo da un periodo molto complesso e turbolento. Negli ultimi mesi la formazione kazaka ha vissuto uno strappo interno che ha lasciato degli strascichi pesanti, con l’uscita di scena del secondo sponsor PremierTech e il reintegro di Alexandre Vinokourov alla guida del team. Con questo assetto che sa di ritorno al passato, la Astana ha iniziato a muoversi con maggior decisione sul ciclo mercato per rafforzare un organico che ha già perso uno dei suoi uomini migliori, Aleksandr Vlasov, che è passato alla Bora hansgrohe.

Vinokourov: ‘Nibali è felice di tornare’

La Astana sta vivendo un 2021 un po’ al di sotto del suo glorioso passato, con appena dieci vittorie, e segnato da delle vicende interne che solo ora si stanno risolvendo. In questa stagione la squadra kazaka si è presentata per la prima volta con un secondo sponsor sulle maglie e nel nome, l’azienda canadese PremierTech. La partnership si è interrotta bruscamente con una prima svolta durante il Tour de France, quando il Team manager Alexandre Vinokourov è stato rimosso improvvisamente dall’incarico, e successivamente con l’uscita di scena della PremierTech e il reintegro dell’ex campione nel suo ruolo di guida della squadra.

In questa estate così turbolenta la Astana è rimasta un po’ a guardare nel ciclo mercato ed ha perso qualche pezzo pregiato.

Vlasov è già stato ingaggiato dalla Bora per il 2022 ed anche Fuglsang sembra tutt’altro che certo di rimanere nel team kazako. Con i pezzi che si stanno ricomponendo nello staff dirigenziale, la Astana ha iniziato a muoversi con decisione per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. Come già accaduto spesso in passato, Vinokourov ha guardato con interesse al ciclismo italiano e ai suoi corridori di maggior spicco.

L’ex campione kazako ha di fatto raggiunto un accordo con Vincenzo Nibali. Il ritorno di Nibali alla Astana non è ancora stato ufficializzato, ma lo stesso Vinokourov ne ha parlato chiaramente in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Nibali è felice di tornare dove ha vinto delle belle corse” ha confermato il Team manager della Astana.

‘Viviani è un grande velocista’

Vinokourov ha parlato anche di un’altra importante operazione di mercato che è in dirittura d’arrivo. La Astana è vicinissima all’ingaggio di Elia Viviani, reduce da un’esperienza difficile con la Cofidis. Il Campione olimpico di Rio 2016 era stato accosta nelle scorse settimane alla Deceuninck Quickstep, ma Vinokourov ha confidato di avere ormai in mano il si del corridore. “Potremo chiudere presto l’accordo con Elia Viviani, credo in questa settimana. Ho chiesto al suo manager Giovanni Lombardi se era libero e poi gli ho mandato una proposta di contratto biennale. Viviani è un grande velocista, alle Olimpiadi lo ha dimostrato. Ho parlato con lui e ha mostrato grande interesse.

Penso che abbia bisogno di un buon ambiente di squadra e che potrà fare bene qui con noi” ha dichiarato Vinokourov.

La Astana sta cercando di ingaggiare anche un terzo big del ciclismo italiano, Gianni Moscon. Dopo sei stagioni dovrebbe infatti concludersi l’avventura del corridore trentino alla Ineos, che nella Astana potrebbe trovare più spazio personale e cercare di fare il definitivo salto di qualità.