La terza giornata di Premier League ha visto diverse partite importanti, in particolare il big match Chelsea-Liverpool, concluso 1-1. In testa rimane da solo il Tottenham, a punteggio pieno.

Le gare del sabato

Sabato si è aperto con la sfida tra Manchester City e Arsenal: gli Sky Blues che hanno messo in risalto il pessimo periodo di forma dei Gunners vincendo per 5-0. A segno Gundogan, Jesus, Rodri e Ferràn Torres che con una doppietta dimostra la sua crescita esponenziale dell'ultimo anno, il risultato mette in seria difficoltà la permanenza dell'allenatore Arteta, che non è ancora riuscito a trovare la vittoria e tantomeno il gol dopo tre giornate di campionato.

Thriller al St. James's Stadium nella partita tra Newcastle e Southampton che si è conclusa 2-2. Dopo essere andati sull'uso a uno al 74' minuto l'attaccante della squadra di casa Saint Maximin ha trovato il gol al 91' una rete che è stata però vanificata dal rigore trasformato da Wardprowse, capitano del Southampton, al 97'.

L'Aston Villa batte per 2-0 il Brighton, che aveva vinto le due prime partite dimostrandosi la sorpresa del campionato fino ad ora. Tre punti importanti per la squadra di Benitez che sta facendo molto bene grazie alla coppia di attaccanti Calvert-lewin e Grey, ancora a segno questo weekend.

Super partita anche in quel di Londra tra West Ham e Crystal Palace che si è conclusa con un pareggio 2-2.

Gli Hammers hanno dominato nell'area avversaria grazie a un fantastico Antonio, autore di un assist e un gol, confermando il suo ottimo inizio di stagione. La squadra ospite non si è mai data per vinta, recuperando il risultato per due volte grazie alla doppietta di Gallagher.

Il Leicester ha vinto 2-1 sul campo del Norwich, il vantaggio degli ospiti è arrivato con Vardy che ha interrotto il periodo di siccità di gol in trasferta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pukki segna il gol del pari, ma poi la situazione di equilibrio che si interrompe invece nel secondo tempo a favore del Leicester.

Il sabato di Premier si è concluso con l'atteso incontro tra Liverpool e Chelsea. L'incontro, dominato dalla squadra di casa, si è concluso con un pareggio 1-1. I Blues si sono portati in vantaggio al 22' minuto grazie a un colpo di testa su calcio d'angolo dell'uomo dei gol pesanti, Kai Havertz.

Alla fine del primo tempo viene espulso il terzino del Chelsea Reece James a causa di un fallo di mano che ha regalato un rigore ai Reds, trasformato da Salah al minuto 47'.

Le gare di domenica

Il primo incontro della domenica vedeva il confronto tra Burnley e Leeds, una partita non troppo emozionante che si è conclusa sull'1-1 grazie ai gol di Christian Wood e Patrick Bamford, attaccante ventisettenne della squadra ospite che dopo la sua prima convocazione in nazionale si è dimostrato pronto per la promozione ricevuta.

Il Tottenham di Espìrito Santo continua a vincere e lo fa in casa per 1-0 contro il Watford che nonostante un'ottima partita viene beffato da una papera del proprio portiere su calcio di punizione di Son.

Il weekend si conclude con la partita tra Manchester United e Wolwerhampton, un incontro che sarebbe dovuto risultare semplice per i Red Devils di Solskajer ma che si è invece risolto sull'1-0, solo grazie al gol del Golden Boy Grennwood all'81 minuto. Il giovane è il primo under-21 a segnare in tutte e tre le prime partite di campionato, ottenendo così un record.

La classifica è guidata adesso dal Tottenham, unica squadra ancora a punteggio pieno della Premier League.