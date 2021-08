Vincenzo Nibali è a un passo dal ritorno all'Astana. A riferirlo è l'edizione di oggi, martedì 17 agosto, de La Gazzetta dello Sport. Lo Squalo, che tornerà in gruppo il prossimo 14 di settembre per gareggiare nel Giro di Lussemburgo, dovrebbe dunque chiudere la propria carriera sotto contratto con il team kazako, con il quale ha vissuto probabilmente il proprio apice della carriera. Dal 2013 al 2016, con la maglia azzurra del team oggi guidato nuovamente da Alexander Vinokourov, il corridore italiano ha vinto due Giri d'Italia (2013 e 2016) e un Tour de France, nel 2014.

Anche Gianni Moscon e Valerio Conti sarebbero a un passo dall'Astana

La firma tra Nibali e l'Astana, al momento, non c'è ancora. Tuttavia, comunque, il trasferimento è dato come oramai prossimo alla conclusione. L'obiettivo di Nibali, infatti, sarebbe quello di togliersi ancora qualche soddisfazione prima di appendere definitivamente la bicicletta al chiodo. Nibali, se come sembra dovesse approdare verso il team di Vinokourov, porterebbe con se il massofisioterapista Michele Pallini. Chi invece rimarrà sicuramente alla Trek-Segafredo saranno il medico Emilio Magni, l'ex allenatore Paolo Slongo e il ciclista Antonio Nibali, fratello minore di Vincenzo. Insieme a Vincenzo dovrebbero approdare all'Astana anche altri corridori italiani.

Il primo è Gianni Moscon, trentino in forza alla Ineos-Grenadiers: l'azzurro ha esordito con questo nel team nel 2016, quando ancora si chiamava team Sky, e non ha mai cambiato casacca. Altro azzurro vicino al team kazako è Valerio Conti, che nel Giro d'Italia 2019 riuscì a mantenere la maglia rosa per 6 giorni e che ora è in uscita dalla Uae Team Emirates, suo attuale team.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alexander Vinokourov: 'Nibali? Sì, siamo vicini'

Gli ultimi giorni, per l'Astana, sono stati di vera e propria rivoluzione. Per diversi anni, infatti, alla guida del team vi era Alexander Vinokourov, che è stato poi messo da parte a causa della crescente importanza assunta dal manager Yana Seel. Recentemente, però, la vita del club è stata rivoluzionata a causa dell'uscita della Premier Tech, sponsor canadese.

Ciò ha permesso a Vinokourov di tornare centrale dentro il team kazako, dove è centrale anche la posizione del direttore sportivo Giuseppe Martinelli e del responsabile della preparazione Maurizio Mazzoleni. Raggiunto dalla Gazzetta, Vinokourov ha confermato che sarà il General Manager della squadra, dicendosi fiducioso per la costruzione di una atmosfera "più serena" con la quale assemblare un'ottima squadra di corridori. Infine, la conferma dell'interesse per Nibali: "Vincenzo? Sì, siamo vicini".