Remco Evenepoel show nella terza tappa del Giro di Danimarca. Il giovane belga della Deceuninck Quickstep è stato il protagonista assoluto della frazione odierna della corsa danese, che si è tenuta oggi su un percorso di 219 km da Tonder a Vejle. Evenepoel ha iniziato ad attaccare a più di quaranta chilometri dall’arrivo, si è poi inserito in un tentativo di fuga che comprendeva anche l’ex iridato Mads Pedersen, ma ha palesato ancora grandi difficoltà in discesa finendo fuori strada in una curva. Grazie ai compagni il belga ha poi ricostruito la sua corsa, imponendo la sua netta superiorità nel finale, in cui ha inscenato una fuga solitaria conclusa da trionfatore.

Giro di Danimarca, la tappa più impegnativa

La terza tappa di questo Giro di Danimarca ha offerto il percorso più tecnico e difficile di queste cinque giornate di corsa. Il tracciato prevedeva una serie di brevi strappi, con alcuni tratti tortuosi e un finale in un circuito da percorrere per tre volte e caratterizzato da una rampa con pendenze impegnative.

La corsa si è accesa negli ultimi cinquanta chilometri, con un gruppo già selezionato sui primi saliscendi e un Remco Evenepoel scalpitante nelle prime posizioni. Il giovane belga ha iniziato a scattare, mostrando segni di nervosismo verso gli avversari, rei a suo dire di non collaborare con lui, ma richiamando anche i compagni in modo molto plateale.

Alla fine Evenepoel si è inserito in un attacco di grande qualità partito ad una trentina di chilometri dall’arrivo, insieme a Soren Kragh Andersen, Mike Teunissen e Mads Pedersen. Il corridore della Deceuninck è andato però in tilt in un breve tratto di discesa tecnica, con curve e controcurve. Evenepoel ha perso contatto dalla testa del gruppetto ed ha poi sbagliato clamorosamente l’ultima curva finendo fuori strada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per sua fortuna la via di fuga gli ha permesso di salvarsi da una rovinosa caduta e di riprendere la corsa senza problemi.

¡Uhhhhh qué momento! Se pasa Remco Evenepoel en una curva y pierde la línea de carrera.



Mira el #PNDKR21 también en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/CEQhFmavfz#ElMundoRuedaXSeñal pic.twitter.com/oe1bawSg0o — Señal Deportes (@SenalDeportes) August 12, 2021

L’assolo di Evenepoel

Davanti sono rimasti i soli Pedersen, Kragh Andersen e Teunissen, mentre Evenepoel è stato raggiunto dal gruppetto inseguitore in cui ha trovato il sostegno dei compagni Steimle e Morkov, che si sono rivelati preziosissimi.

I Deceuninck sono infatti riusciti ad annullare la fuga e a riaprire la corsa, portando un gruppo di una trentina di corridori all’inizio delle tre tornate del circuito finale.

Evenepoel non ha atteso ulteriormente e subito dopo lo strappo più duro, a circa sedici chilometri dall’arrivo, è partito nuovamente all’attacco costringendo tutti alla resa. Il belga ha guadagnato rapidamente spazio, dimostrando di avere una marcia in più rispetto agli avversari. Il finale è stato così uno show solitario di Evenepoel, che è andato a vincere con largo margine. Gli inseguitori sono stati anticipati da Tosh van der Sande, secondo a 1’29’’, con Van der Lijke, Teunisse e Pedersen a seguire ad una manciata di secondi.

La classifica generale del Giro di Danimarca vede Remco Evenepoel già quasi certo del successo finale. A due tappe dalla fine, con ancora da disputare la cronometro in cui è largamente favorito, il 21enne belga guida con 1’33’ su Van der Sande e 1’36’’ su Pedersen.