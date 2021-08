Dopo aver concluso la trattativa riguardante Manuel Locatelli, la Juventus, in vista dell' inizio del campionato ormai imminente, cerca di prendere un altro centrocampista. Il nome caldo è quello di Miralem Pjanic.

Dopo Locatelli si pensa a Pjanic come ultimo colpo

Manuel Locatelli, dopo giorni di attesa, è finalmente un nuovo giocatore della Juventus: con il Sassuolo è stata trovata l' intesa per il prestito biennale con riscatto incondizionato. Il mercato, però, non dovrebbe essere chiuso. Si cerca, infatti, un altro obiettivo per il centrocampo e il nome che si sta facendo in questi giorni è quello di Miralem Pjanic, Il bosniaco non ci penserebbe due volte a tornare in Italia, dove, con Allegri, potrà esprimersi al meglio delle sue capacità.

Il Barcellona lo libererebbe a parametro zero, dato che deve sfoltire la rosa per diminuire il monte ingaggi. Il problema. però, riguarda proprio l'ingaggio. Il giocatore, infatti, in Spagna percepisce otto milioni, troppi per le casse della Juventus

Con il possibile arrivo di Pjanic, Ramsey tornerebbe nella sua posizione naturale, e il centrocampo sarebbe composto da Locatelli assieme a Pjanic è a uno tra Bentancur e Rabiot.

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri, Pjanic e Locatelli a centrocampo

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sta prendendo forma, manca pochissimo all' inizio del campionato e ormai la rosa può definirsi al completo. Con l' arrivo di Locatelli, si è aggiunto un uomo importante per il centrocampo, Allegri così avrà a disposizione più soluzioni, ricordando che manca anche Arthur, infortunato, il cui rientro non è imminente.

Nel caso in cui andasse in porto l'acquisto di Pjanic, andiamo a vedere come potrebbe scendere in campo la Juventus 2021-2022.

Sczesney; Cuadrado, Bonucci , De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Pjanic-Ramsey, Bentancur-Rabiot; Chiesa, Ronaldo, Dybala.

Questa invece è una seconda formazione probabile, l'alternativa a quella titolare

Sczesney; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie; Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge

Dybala, punto di riferimento per l' attacco, nell'amichevole contro l'Under23 ha segnato la rete del vantaggio, dopo quella messa a segno contro l' Atalanta.

L'intesa per il rinnovo sembrerebbe cosa fatta, il giocatore dovrebbe guadagnare una cifra intorno ai dieci milioni più bonus fino al 2026.

Anche Cristiano Ronaldo alla fine, dovrebbe restare. Secondo Sportmediaset, non dovrebbero esserci le condizioni per un suo possibile addio a pochi giorni dall' inizio della Serie A, il portoghese concluderà la sua ultima stagione con la maglia della Juventus.

In uscita, da vedere se si riesce a trovare una sistemazione per Ramsey, il gallese però, non ha particolari offerte e questo è un problema. A pochi giorni della ripresa del campionato la Juventus parte in leggero vantaggio per la vittoria finale, subito dopo c'è l'inter di Simone Inzaghi.