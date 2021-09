Con un anno di ritardo sul programma originario, il Trentino è ormai pronto ad accogliere i Campionati Europei di Ciclismo su strada. La rassegna continentale è in programma da mercoledì 8 a domenica 12 settembre, con tutte le gare riservate sia alle categorie assolute, che a quelle giovanili per un totale di tredici titoli da assegnare. L’evento clou è la corsa in linea dei professionisti, che domenica 12 chiude la manifestazione, a cui l’Italia si presenta forte dei tre titoli vinti nelle ultime tre edizioni, ma senza il campione in carica Giacomo Nizzolo.

Europei, via con le cronometro

Il programma dei Campionati Europei di ciclismo riprende il classico format dei Mondiali, con i primi due giorni dedicati alle prove a cronometro, quindi le gare in linea e la corsa dei professionisti a occupare la domenica di chiusura.

Le crono si disputano su un percorso pianeggiante che avrà la particolarità di proporre lo stesso chilometraggio per tutte le categorie, dagli juniores ai professionisti. Il tracciato è per tutti di 22,4 km, con partenza dal Muse di Trento e arrivo nella vicina Piazza delle Donne Lavoratrici, dopo essere transitati da Romagnano, Mattarello e Aldeno.

Oltre alle cronometro individuali è in programma anche una prova di squadra, in cui ogni nazione schiera tre uomini e tre donne.

In questa gara la distanza sarà di due giri del circuito di 22,4 km, uno percorso dal terzetto maschile e uno da quello femminile.

Ecco il programma delle cronometro dei Campionati Europei di ciclismo.

Mercoledì 8 settembre

Ore 9:15 - Cronometro junior donne

Ore 10:45 - Cronometro junior uomini

Ore 14:30 - Gara a cronometro a squadre

Giovedì 9 settembre

Ore 9:15 - Cronometro under 23 donne

Ore 10:45 - Cronometro élite donne

Ore 14:15 - Cronometro under 23 uomini

Ore 16 - Cronometro élite uomini

Tre giorni per le gare in linea

Da venerdì 10 inizia la seconda parte dei Campionati Europei di ciclismo, quella dedicata alle corse in linea.

In tre giorni si assegneranno sei titoli, junior, under 23 ed élite maschili e femminili. Il cuore dell’evento continua a essere Trento, ma su un circuito diverso rispetto a quello delle cronometro. Le gare si svolgono su un anello di 13.2 km caratterizzato dalla salita di Povo, un’ascesa abbastanza facile con i suoi 3,6 km al 4,7% di pendenza media.

Solo nella gara élite maschile la parte in circuito è preceduta da un tratto iniziale in linea che porta sulle pendici del Monte Bondone, fino all’abitato di Candriai. Gli otto titolari azzurri per questa attesa gara sono Sonny Colbrelli, Giovani Aleotti, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Gianni Moscon, Matteo Trentin e Diego Ulissi.

Ecco il programma delle gare in linea dei Campionati Europei di ciclismo.

Venerdì 10 settembre

Ore 9:10 - Prova in linea junior uomini 107,2 km

Ore 14 - Prova in linea junior donne 67,6 km

Ore 16:40 - Prova in linea under 23 donne 80,8 km

Sabato 11 settembre

Ore 9:10 - Prova in linea under 23 uomini 133,6 km.

Ore 14:25 - Prova in linea élite donne 107,2 km

Domenica 12 settembre

Ore 12:45 - Prova in linea uomini élite 179,2 km.

I Campionati Europei di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport. La tv di stato trasmetterà le gare su Rai Sport, tranne quella di domenica 12 che andrà in diretta su Rai 2.