La lunga stagione del Ciclismo professionistico su strada volge ormai alle battute finali. Ottobre è il mese di chiusura dell’attività, ma mai come quest’anno gli appassionati godranno di uno spettacolo che si preannuncia ricco e avvincente. Oltre alle tradizionali corse di fine stagione si disputerà infatti anche la Parigi Roubaix, la classicissima del pavé che era stata rinviata nello scorso aprile a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria. La Roubaix si correrà domenica 3 ottobre, preceduta dalla storica, prima edizione della corsa femminile.

Anche in Italia ci sarà un fitto calendario di corse che porteranno fino al Giro di Lombardia, classico atto finale della stagione in programma sabato 9 ottobre, anche se nei giorni successivi resteranno ancora una manciata di gare da disputare.

Ciclismo, torna l’Inferno del Nord

Nei suoi primi nove giorni, il mese di ottobre prospetta una scarica di emozioni per gli appassionati di ciclismo. Quest’ultimo scorcio di stagione offre ancora due classiche monumento e un’altra serie di corse, tra appuntamenti storici e interessanti novità. Domenica 3 ottobre la Parigi Roubaix recupera l’edizione non disputata nello scorso mese di aprile. Per l’Inferno del nord, che prospetta una giornata di maltempo per rendere l’appuntamento ancora più epico, sarà un ritorno dopo ben due anni e mezzo di attesa, visto che anche nel 2020 la corsa non si era disputata e che l’ultima edizione risale alla primavera 2019 con il successo di Philippe Gilbert.

Per questa Roubaix si annuncia un nuovo capitolo dell’infinita sfida tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, che arrivano al via come principali favoriti.

Da ricordare che la Roubaix propone quest’anno la prima edizione riservata alle donne, sabato 2 ottobre, dove è previsto l’esordio di Elisa Balsamo con la maglia iridata.

Il tracciato della corsa femminile ripercorre la seconda parte di quello maschile, con il via da Denain e ben 18 settori di pavè, tra cui quello del Carrefour de l’Arbre, tradizionale punto chiave della Roubaix.

🚴‍♂️🚴‍♀️ The final recces before taking on the Hell of the North!



😈 Are you all ready?



🚴‍♂️🚴‍♀️ Ultimes reconnaissances avant d’affronter l’Enfer du Nord !



😈 Êtes-vous prêts et prêtes ?#ParisRoubaix #ParisRoubaixFemmes pic.twitter.com/4vEooeikEk — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) September 30, 2021

Tanta Italia, da Lombardia al rinato Giro del Veneto

Mentre al nord il calendario ruota attorno al recupero della Roubaix, ma propone anche altre corse interessanti come la Parigi Tours, gran parte dell’attività sarà concentrata in Italia.

L’altro punto cardine di questo mese di ottobre è il Giro di Lombardia, che viene anticipato e seguito da un bella e fitta serie di corse in giro per il nostro paese. Mentre il 1° ottobre si conclude il Giro di Sicilia, già sabato 2 il calendario continua con il classico Giro dell’Emilia. La corsa propone quest’anno un’edizione stellare, con le presenze di Roglic, Pogacar e Evenepoel a sfidarsi sullo spettacolare muro del Santuario di San Luca.

Lunedì 4 si continua con la Coppa Bernocchi, seguita dalla Tre Valli Varesine, anche in versione femminile, dalla Milano – Torino e dal Gran Piemonte. Questa sequenza di corse porterà fino al Lombardia di sabato 9, ultima classica monumento della stagione, con un percorso rinnovato, l’arrivo a Bergamo e le presenze di Pogacar, Alaphilippe e Roglic tra i principali favoriti.

#SAVETHEDATE 09/10/2021

4,500 m of altitude gain, and a new and selective route for Il Lombardia, on its 115th edition. Excitement is guaranteed! 💪#ILombardia #LaClassicadelleFoglieMorte pic.twitter.com/fLAcwzEbmZ — Il Lombardia (@Il_Lombardia) September 28, 2021

Il calendario non si concluderà però con il Lombardia. Mentre al nord si continuerà con la Parigi Tours del 10 ottobre e la Chrono des Nations del 17, in Italia si vivrà un ultimo scampolo di stagione con la Coppa Agostoni e il rinato Giro del Veneto, riportato in auge con un nuovo progetto guidato da Filippo Pozzato.

Ecco il calendario di corse di ciclismo del mese di ottobre con i canali che le trasmetteranno