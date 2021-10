Questa domenica, 3 ottobre, si disputerà la 118^ edizione della Parigi-Roubaix, ovvero la Regina delle Classiche. Probabilmente la corsa di un giorno più dura del calendario ciclistico, sicuramente tra le più difficili e tra le più attese dagli appassionati, che torna dopo il lungo stop (oltre due anni e mezzo) imposto dalla pandemia.

Denominata anche Corsa di Pasqua per il periodo in cui normalmente si svolge, eccezionalmente ricollocata in autunno, la Classica Monumento francese potrebbe essere resa ancor più avvincente e complicata dalle condizioni meteo: secondo le ultime previsioni, infatti, sembra che questo fine settimana pioverà lungo gran parte dei 257 chilometri dello scoraggiante percorso costellato da trenta settori di pavé.

Polvere e fango dunque, con la foresta di Arenberg e il mitico Carrefour de l'Arbre, come da tradizione, cuore della gara.

Dove vedere la Parigi-Roubaix 2021

Nota anche come ‘l’Inferno del Nord’, la Parigi-Roubaix edizione 2021 prenderà il via alle ore 11:10, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17:25. La corsa sarà visibile in chiaro grazie alla diretta Rai: a partire dalle ore 12:30 su Rai Sport e dalle 15:35 e fino alla conclusione su Rai 2.

L’evento sarà ovviamente disponibile anche in streaming su Rai Play. Diretta tv inoltre su Eurosport e in streaming, sempre per gli abbonati, tramite Eurosport Player, Discovery, Tim Vision, Amazon Prime e Dazn.

Percorso

Il percorso della Regina delle Classiche rimane sostanzialmente quello classico, in particolare negli ultimi 120 chilometri con venti tratti acciottolati ancora da affrontare prima della conclusione.

Primi 100 chilometri relativamente pedalabili, poi arriva il bello.

La foresta di Arenberg un tratto di oltre 2 km con la prima parte in falsopiano a scendere dove i corridori raggiungono velocità importanti e il rischio di incidenti è sempre dietro l’angolo. La Parigi-Roubaix entra pienamente nel vivo quando compare il pavé di Wandignies e il tracciato prosegue poi attraversando sette strade di campagna in pavè nel raggio di 20 chilometri.

Una volta raggiunto l'iconico Carrefour de l'Arbre alla fine mancheranno 16 chilometri. Quindi asfalto finalmente liscio quasi fino al Velodromo di Roubaix.

Possibili favoriti: Van Aert su tutti

Nata nel 1896, la Parigi-Roubaix è tra le più antiche corse di ciclismo. L’ultima edizione (2019) è stata vinta dal belga Philippe Gilbert.

I plurivincitori, con 4 successi a testa, sono invece i connazionali Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975, 1977), per l’appunto ricordato anche con il soprannome di Monsieur Roubaix, e Tom Boonen (2005, 2008, 2009, 2012).

Tra i più attesi dell’edizione 2021, è parere unanime dei bookmaker riguardo il grande favorito: l’uomo da battere e Wout Van Aert che vorrà riscattare la delusione patita nella prova iridata. Alle sue spalle, sempre secondo gli esperti, Mathieu Van Der Poel. Seguono, ma a debita distanza, Mads Pedersen e Peter Sagan.