Domenica 19 settembre il Ciclismo arriva ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione, i Campionati Mondiali su strada, che si disputano quest’anno in Belgio. In una settimana, dal 19 al 26, scenderanno in strada i più grandi campioni e le campionesse del pedale per giocarsi il successo e le medaglie nelle undici gare che compongono il programma della rassegna iridata. Rispetto alle scorse edizioni il calendario è stato rinnovato. Ad aprire la settimana dei Mondiali è infatti la cronometro dei professionisti, che di solito chiudeva la parte del programma riservata alle prove contro il tempo.

Filippo Ganna scenderà dunque subito in campo nella giornata inaugurale di domenica 19 settembre per rimettere in palio il titolo conquistato lo scorso anno a Imola.

2021 Road World Championships Schedule:



Sept 19 - Elite Men's time trail

Sept 20 - Men's U23 & Women's time trail

Sept 21 - Men's & Women's Junior time trail

Sept 22 - Team Time Trail

Sept 24 - Men's U23 & Junior road race

Sept 25 - Women's elite race

Tre giorni per le cronometro individuali

Come sempre la prima parte dei Campionati Mondiali di ciclismo è dedicata alle cronometro, ma con un’inversione nella scaletta.

Ad aprire la rassegna, che si svolge in Belgio, sono infatti stavolta i professionisti. Domenica 19 settembre si parte dunque con la gara più attesa di questa prima metà dei Mondiali, con Filippo Ganna che rimette in palio il titolo vinto ad Imola un anno fa. Il percorso della crono dei pro va da Knokke Heist a Bruges per 43.3 chilometri.

L’altimetria è pressoché irrilevante, neanche un centinaio di metri, rendendo questa corsa perfetta per i passisti puri. Il tracciato appare tagliato su misura per le caratteristiche di Ganna, con solo l’incognita di una distanza molto superiore rispetto a quella del Mondiale vinto ad Imola. Tra gli avversari dell’azzurro spicca Wout Van Aert, reduce da una sontuosa prestazione al Tour of Britain.

Dietro ai due principali favoriti restano alte le quotazioni del Campione Europeo Stefan Kung, ma non sono da sottovalutare neanche l’altro elvetico Stefan Bissegger, ed ancora Remco Evenepoel, Remi Cavagna e Kasper Asgreen.

Lunedì 20 settembre tocca a uomini under 23 e donne elite, mentre martedì 21 il programma delle crono individuali si completa con le donne e gli uomini juniores.

Mercoledì 22 è in calendario invece la staffetta mista, la prova a cronometro che vede impegnati tre uomini e tre donne per ogni nazione.

Campionati Mondiali, si chiude il 26 settembre

Dopo un giorno di pausa, il programma dei Campionati Mondiali di ciclismo che si svolgono in Belgio riprende venerdì 24 settembre. In tre giorni si assegnano i cinque titoli delle gare in linea.

Teatro delle corse è il circuito di Leuven, nelle Fiandre, molto tecnico e caratterizzato da continui strappi e saliscendi. Si comincia venerdì con le corse riservate agli uomini juniores e agli under 23. Sabato 25 è invece interamente dedicato al ciclismo femminile, con la corsa delle juniores al mattino e quella delle elite al pomeriggio.

Infine domenica 26 settembre è il giorno della gran chiusura con l’appuntamento più atteso e prestigioso, quello con la gara dei professionisti in cui Julian Alaphilippe rimette in palio la maglia iridata conquistata un anno fa a Imola. Il campione francese figura ancora tra i principali favoriti, anche se dopo le ultime corse è Wout Van Aert ad arrivare all’evento iridato di casa da numero uno nei pronostici.

Ancora da decifrare è la situazione di Mathieu Van der Poel, che è reduce da un infortunio alla schiena e deciderà nei prossimi giorni se correre o meno i Campionati Mondiali. L’Italia arriva all’appuntamento sull’onda del successo di Sonny Colbrelli agli Europei. Il bresciano sarà anche qui il numero degli azzurri.

I Campionati Mondiali di ciclismo vengono trasmessi in diretta tv sia dalla Rai che da Eurosport e in streaming sui servizi Rai Play, Eurosport Player e Discovery Plus

Ecco il programma dei Campionati Mondiali di ciclismo

Domenica 19 Settembre

14:30-16:55: Cronometro uomini elite 43,3 km

Lunedì 20 Settembre

10:40-12:50: Cronometro uomini U23 30,3 km

14:40-16:40: Cronometro donne elite 30,3 km

Martedì 21 Settembre

10:30-12:20: Cronometro donne juniores 19,3 km

14:55-17:05: Cronometro uomini juniores 22,3 km

Mercoledì 22 Settembre

14:25-16:45: Crono Staffetta Mista 44,5 km

Venerdì 24 Settembre

8:15-11:15: Prova in linea uomini juniores 119,4 km

13:25-17:40: Prova in linea uomini U23 162,6 km

Sabato 25 Settembre

8:15-10:15: Prova in linea donne juniores 72,6 km

12:20-16:45: Prova in linea donne élite 157,7 km

Domenica 26 Settembre

10:25-17:00: Prova in linea uomini élite 268,3 km.