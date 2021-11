Alexander Zverev vola in finale degli ATP finals 2021 eliminando Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il tedesco, numero 3 del mondo, si impone per 2-1, con parziali di 7-6; 4-6; 6-3; giocando una partita quasi perfetta, con 14 ace e solamente un doppio fallo.

Nel primo set sono solamente tre le palle break, di cui due a favore di Zverev, che non le sfrutta. Infatti il primo set il tedesco lo vince prima annullando un set point, poi vincendo il tie-break per 7-4, quindi il primo set si conclude 7-6 per il tedesco.

Nel secondo set, rientra in campo un Djokovic affamato, la palla break al nono game vale il 5-4 e successivamente il 6-4, pareggiando il match.

Nel terzo e ultimo set, Zverev al secondo turno di battuta si porta sul punteggio di 4-1, poi concluso con il risultato di 6-3. Con questa vittoria, il 24enne tedesco si garantisce la seconda finale in carriera della Coppa Maestro, che lo vide vincitore nel 2018.

Valutazioni post partita

Nel post gara il tedesco Zverev ha affermato di avere un grande rispetto per Djokovic, ritenendolo un giocatore pazzesco, forse uno dei più vincenti della storia.

In ottica della finale Zverev ha dichiarato che lui ha vinto le olimpiadi mentre il russo Medvedev ha vinto gli US Open, quindi sarà una partita tutta da vivere. Inoltre spera di avere dalla sua parte il supporto del pubblico italiano.

Con questa sconfitta Djokovic abbandona la possibilità di eguagliare un altro mostro sacro come Roger Federer, che ha ottenuto sei vittorie al Master di fine anno.

Intanto lo stesso Federer recentemente ha detto di voler tornare a giocare ad alti livelli. Riguardo al prossimo torneo di Wimbledon lo svizzero ha dichiarato: "Sarà complicato ma qualche possibilità sembra esserci, non voglio creare troppe aspettative".

Medvedev - Ruud: due set a zero

Nella prima semifinale delle Atp Finals di Torino, Medvedev aveva battuto il norvegese Casper Ruud in un’ora e 20 minuti e si era aggiudicato il primo posto per la finalissima.

Il russo vince con un 6-4 e 6-2 un match abbastanza semplice, in cui non concede mai all'avversario l’opportunità di strappargli il servizio. Il numero 2 al mondo martella nei propri turni di battuta e mette subito in difficoltà Ruud, che si difende come può.

Adesso in finale Medvedev cercherà di difendere il titolo di campione in carica.

Finale ore 17: Medvedev - Zverev

Oggi, domenica 21 novembre, a Torino la finale, in programma alle ore 17, vedrà la sfida tra Medvedev (campione in carica) e Zverev (campione nel 2018), solamente uno alzerà al cielo la Coppa Maestro.

Andando a vedere i precedenti tra i due finalisti, spiccano le cinque vittorie consecutive del russo Medvedev, compresa la sfida di pochi giorni fa nella fase a gironi.