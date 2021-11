Si sono vissuti dei secondi di ansia durante la Sei Giorni di Gand disputata ieri, domenica 21 novembre. Durante l'ultima giornata della grande classica del Ciclismo su pista, infatti, Mark Cavendish è stato protagonista sfortunato di una brutta caduta. Dopo un contatto con il ciclista che lo precedeva, infatti, il corridore in forza alla Deceuninck-Quick Step è rovinato a terra nel mentre che era intento a procedere a grandi velocità. Subito dopo la caduta, il corridore è rimasto per qualche istante immobile al suolo, per poi riuscire a rialzarsi sulle proprie gambe.

Il 36enne è stato urtato da un altro corridore, perdendo il controllo del proprio mezzo

Il tutto, come detto, è partito a causa di una manovra effettuata da un corridore che lo precedeva. Il corridore 36enne era intento a pedalare quando, improvvisamente, un corridore davanti a lui ha sbandato, probabilmente per evitare il passaggio sopra a una chiazza di pista umida. Così facendo, però, l'atleta ha urtato la ruota posteriore di Cavendish, che ha inevitabilmente perso il controllo del mezzo finendo a terra. In seguito a questo si è scatenato una sorta di effetto flipper, nel quale è rimasto coinvolto anche un altro corridore, che sopraggiungeva da dietro. L'impatto, come si può chiaramente evincere dal video, è stato violento: il corridore, capace in questa stagione di eguagliare il numero di vittorie al Tour de France di una leggenda del ciclismo come Eddy Merckx, è rimasto per qualche istante fermo a terra, spaventando gli spettatori (con qualcuno che si è messo addirittura le mani nei capelli).

Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. pic.twitter.com/djShiiR3Km — sporza (@sporza) November 21, 2021

Il 36enne è stato costretto a lasciare il velodromo in barella, dopo essere stato soccorso dai medici

Immediatamente i corridori finiti a terra sono stati raggiunti dai soccorsi, che hanno effettuato le prime operazioni di soccorso.

Fortunatamente le conseguenze della caduta non sono state troppo gravi, con i corridori che sono riusciti a rialzarsi sulle proprie gambe. In particolare, per Cavendish il problema è apparso essere agli arti inferiori: il 36enne, infatti, è apparso vistosamente zoppicante. Nonostante le condizioni di salute non destassero preoccupazione, il corridore della Deceuninck-Quick Step è stato portato via dal velodromo di Kuipke in barella, accompagnato dagli applausi e dal sostegno dei tifosi belgi.

Cavendish è stato così trasportato in ospedale, dove gli verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso: visto il forte impatto, infatti, gli operatori sanitari vorranno probabilmente escludere la presenza di eventuali conseguenze fisiche. Le condizioni del corridore, comunque, non destano grande preoccupazione.