Sarà una notte infuocata quella che UFC ha programmato per sabato 6 novembre (le prime ore di domenica 7 in Italia) al Madison Square Garden di New York. A tenere banco nel main event dell'evento è l'attesa rivincita tra Kamaru Usman e Colby Covington valida per il titolo dei pesi welter, nonchè la sfida, anch'essa una rivincita, tra la campionessa dei pesi paglia femminili Rose Namajunas e la sfidante Zhang Weili. Oltre ai due match titolati da segnalare la sfida tra i pesi leggeri Justin Gaethje e Michael Chandler. Tanta carne al fuoco per uno degli eventi più attesi della UFC, candidato ad essere uno dei più belli della stagione.

Usman difende la cintura UFC dei welter, Covington ci prova ancora

Il piatto forte della serata è, come anticipato, la rivincita tra il campione UFC dei pesi welter Kamaru Usman e lo sfidante Colby Covington. I due si sono già affrontati nel dicembre 2019, in un bellissimo match conclusosi con la vittoria per ko di Usman al quinto round. In quella occasione il 34enne nigeriano-americano ha difeso il suo titolo per la prima volta, dopo averlo conquistato pochi mesi prima contro Tyron Woodley. Da Allora Usman ha continuato il suo dominio nella categoria dei pesi welter, battendo Jorge Masvidal (due volte) e il brasiliano Gilbert Burns. Al momento nessuno è riuscito ad impensierire il campione, il quale vanta un record di 19 vittorie ed una sola sconfitta.

Colby Covington ci ha provato nel loro primo match, fornendo una prestazione ottima ma non riuscendo a scalfire la solidità del campione, capace poi di imporre il ko al 33enne statunitense. Da allora "Chaos" ha disputato un solo incontro, vincendo per ko tecnico contro l'ex campione Woodley. Covington vanta 16 successi e due sole sconfitte in carriera, e si è guadagnato a suon di spettacolari successi la prima chance contro Usman.

A detta di molti è l'unico al momento ad avere qualche chance contro Usman, ma l'americano ne ha già sprecata una. Questa volta dovrà superare se stesso per poter ribaltare i pronostici e conquistare l'agognata cintura UFC.

UFC 268: Rose Namajunas e Zhang Weili di nuovo contro

Come nel main event, anche il match che lo precede vedrà in palio una cintura UFC.

A contendersi il titolo dei pesi paglia femminili saranno infatti la campionessa Rose Namajunas e la sfidante Zhang Weili. Solo pochi mesi fa le due si sono incontrate a ruoli invertiti, con l'americana di origini lituane nelle vesti di sfidante e la cinese in quelle di campionessa. In quella occasione fu "Thug Rose" a spuntarla, vincendo per ko nel primo round con un perfetto calcio alla testa. L'attuale campionessa è cosi ritornata in possesso della cintura che aveva già conquistato nel 2017 contro la fortissima polacca Joanna Jedrzejczyk, stupendo il mondo con un perentorio ko. Nel primo match Namajunas ha stupito ancora una volta tutti, ma confermarsi contro la potente Weili non sarà facile e il match promette scintille.

Scintille che sono attesa anche da Justin Gaethje e Michael Chandler, impegnati l'uno contro l'altro tra i pesi leggeri. Entrambi hanno avuto l'opportunità di combattere per il titolo, perdendo rispettivamente contro Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira. I due sono chiamati a vincere per confermarsi nei piani alti della categoria e ottenere una seconda possibilità. La sfida si preannuncia spettacolare, con due fighter pronti a tutto per vincere.

UFC 268: dove vedere l'evento

Come ormai consuetudine, anche UFC 268: Usman vs Covington 2 sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. L'evento sarà trasmesso a partire dalle ore 3 di domenica 7 novembre, con i match della card principale.

Oltre alle tre sfide sopra citate saranno trasmessi anche altri due match: Frankie Edgar vs Marlon Vera (pesi gallo) e Shane Burgos vs Billy Quarantillo (pesi piuma). Il commento tecnico è affidato come sempre ad Alex Dandi.