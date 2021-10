A una settimana di distanza dalla bella vittoria ottenuta dal nostro Marvin Vettori, sabato 30 ottobre torna la UFC. All'Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi) andrà infatti in scena UFC 267, il cui match principale è la sfida per il titolo dei pesi mediomassimi tra il campione Jan Blachowicz e lo sfidante Glover Teixeira.

Blachowicz cerca conferme, Teixeira vuole il titolo UFC

La sfida di Abu Dhabi segna il ritorno sul ring del 38enne polacco Jan Blachowicz, campione in carica nella divisione dei mediomassimi UFC. Nel suo ultimo match, disputato nel marzo 2021, ha battuto nientemeno che l'attuale campione dei pesi medi Israel Adesanya, fino ad allora imbattuto nelle MMA.

In quella occasione Blachowicz difendeva per la prima volta il titolo conquistato nel settembre 2020 battendo per ko Dominick Reyes. Il polacco è imbattuto da 5 incontri (3 vittorie per ko) e vanta un record di 28 vittorie e 8 sconfitte. Nel corso della sua più che decennale carriera ha conquistato il titolo dei mediomassimi anche nella promotion KSW, prima di lasciare il Vecchio Continente e cercare la gloria nella più prestigiosa UFC.

Una gloria che vuole guadagnarsi anche il 42enne brasiliano Glover Teixeira, veterano delle arti marziali miste con un record di 32 vittorie e 7 sconfitte. Teixeira ha già combattuto per il titolo UFC dei mediomassimi nell'aprile 2014, arrendendosi ai punti all'imbattuto Jon Jones.

Anche Teixeira, come il suo avversario, è in striscia vincente da cinque incontri, una serie di successi anche prima del limite che gli ha permesso di guadagnarsi la sua seconda chance titolata.

Il programma di UFC 267: c'è anche il titolo interim dei pesi gallo

Ad attirare l'attenzione dei fan non sarà solo il main event, ma anche la sfida valevole per il titolo ad interim dei pesi gallo UFC tra Petr Yan e Corey Sandhagen.

Il primo avrebbe dovuto affrontare il campione in carica Aljamain Sterling in un match di rivincita, saltato a causa di un infortunio occorso al detentore della cintura. Il russo dovrà battere quindi Sandhagen per provare a combattere nuovamente per il titolo, dopo che nel primo match contro Sterling era stato squalificato per una ginocchiata irregolare dopo aver dominato il match.

Yan parte come favorito, ma spesso l'imprevisto è dietro l'angolo.

In programma nella main card anche l'interessante sfita tra i pesi leggeri Islam Makachev e Dan Hooker, la sfida tra pesi massimi Alexander Volkov e Marcin Tybura. Tornerà nell'ottagono anche Khamzat Chimaev, ennesimo esponente della scuola russa, che sfiderà Li Jingliang nei pesi welter. Il russo è ad oggi imbattuto e ha impressionato gli addetti ai lavori nelle ultime uscite, ma è atteso contro avversari di alto livello.

A completare la main card, sarà la sfida tra i mediomassimi Volkan Oezdemir e Magomed Ankalaev.

UFC 267: dove vedere l'evento

UFC 267: Blachowicz vs Teixeira, in programma sabato 30 ottobre alla Etihad Arena di Abu Dhabi, sarà trasmesso come ormai da tradizione per gli eventi UFC, sulla piattaforma streaming Dazn.

Il collegamento è previsto per le ore 20 di sabato 30, con il main event che non dovrebbe iniziare prima delle 22:30. DAZN è visibile in streaming, previo abbonamento, tramite Pc, smart tv, smartophone e tablet.