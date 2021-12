Come ogni anno questo periodo nel mondo del Ciclismo è importante per recuperare energie fisiche ed energie mentali, ma è importante anche per stilare un primo calendario delle corse ciclistiche a cui partecipare. Ad oggi molti hanno già deciso a quali grandi eventi del calendario World Tour saranno presenti come gli italiani Giulio Ciccone e Damiano Caruso.

Ciccone: 'Voglio ritornare a vincere...voglio esserci al Giro'

Il 2021 di Giulio Ciccone è stato molto altalenante con una grande amarezza come la caduta al Giro d'Italia proprio nel momento in cui stava lottando per il podio finale.

Il ciclista di Chieti ha espresso fin da subito la sua volontà di voler essere presente in questa stagione sia al Giro d'Italia che al Tour de France. L'obiettivo che si è posto è quello di voler fare classifica nella corsa a tappe italiana, mentre per quanto riguarda la Grand Boucle andrà a caccia di una vittoria di tappa. Il ventiseienne abruzzese ha dichiarato anche che il percorso del Giro d'Italia sembra essere molto adatto alle sue caratteristiche dato che sono presenti tappe molto più dure. Inoltre ha aggiunto anche che di solito al Tour de France ci saranno corridori molto forti, e di conseguenza risulta essere complicato fare classifica.

Ciò nonostante, l'obiettivo principale che Giulio si è proposto di centrare in questo 2022 è quello di ritornare a vincere.

Caruso: 'Vorrei ritornare al Giro, ma è la squadra che decide'

Il siciliano Damiano Caruso viene da una stagione davvero straordinaria che l'ha visto protagonista al Giro d'Italia, corsa a tappe nella quale si è classificato secondo.

Come lo scorso anno, anche per la stagione 2022 la Bahrein-Victorius ha scelto di puntare per le grandi corse a tappe su Mikel Landa, ma anche con Caruso che è pronto a ritagliarsi occasioni importanti.

Per il momento il ciclista italiano ha dichiarato che ancora non c'è un vero e proprio calendario ufficiale per quelle che saranno le sue corse, ma ha sottolineato che sta dialogando con tutta la squadra per cercare un punto di incontro tra i suoi desideri e quelli del Team.

Nella prossima settimana parteciperà ad un meeting con tutta la dirigenza e i tecnici della Bahrein-Victorius per capire in quale grande corsa lo vedremo correre.

Il trentaquattrenne ragusano ha dichiarato di voler ritornare a vincere ed alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia. Quest'anno è riuscito a trionfare sia al Giro che alla Vuelta. Il percorso del nuovo Giro d'Italia prevede due tappe in Sicilia, strade molto conosciute e molto amate da Caruso che ritroverebbe gran parte dei suoi tifosi.

Infine ha dichiarato che molto probabilmente non prenderà parte alla Parigi-Roubaix, mentre vorrebbe esser presente al via del Fiandre, corsa che manca nella sua incredibile carriera.