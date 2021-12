Il mondo del Ciclismo professionistico è stato vicino a vivere un clamoroso ritorno in mezzo al gruppo, quello di Alberto Contador. L’ex campione spagnolo, vincitore di sette grandi giri, aveva progettato di tornare a correre a tre anni dal suo addio al ciclismo, consumato alla maniera dei grandi, con un successo sulla leggendaria vetta dell’Angliru. Nonostante un’uscita di scena da sogno e i nuovi impegni alla guida della Eolo Kometa e del marchio di bici Aurum, Contador ha cominciato a sentire il richiamo delle corse e della competizione, ed ha pensato seriamente di puntare al Giro d’Italia 2020.

Ciclismo, Fran Contador: ‘Alberto si è ritirato in ottime condizioni’

Lo stesso Alberto Contador aveva rivelato qualche mese fa questa idea che poi è rimasta tale. L’ex campione si era ritirato al termine della stagione 2017, e il suo addio era stato quanto mai suggestivo e spettacolare. All’ultima corsa di una gloriosa carriera, Contador era riuscito a staccare tutti e a vincere la tappa regina della Vuelta Espana, l’ultima frazione di montagna con l’arrivo sull’Angliru. Quell’uscita di scena da campione vero era stata un’ultima pagina indimenticabile, scritta con un copione degno di un film.

Da allora Contador non ha però mai smesso di pedalare e di allenarsi anche a ritmi molto sostenuti e durante il lockdown dello scorso anno ha cominciato a pensare ad un progetto suggestivo o forse solo un po’ folle.

Il due volte vincitore del Giro d’Italia ha iniziato a pianificare il ritorno al ciclismo professionistico, un’idea forse spinta anche dalla particolarità del momento. Il progetto sarebbe stato quello di correre il Giro d’Italia 2020, l’edizione recuperata in ottobre, ma Contador ha però poi deciso di lasciar perdere.

Il fratello Fran, che è al suo fianco nella gestione del team Eolo Kometa, ha rivelato che Alberto credeva veramente in questa possibilità.

“Era intenzionato a tornare, faceva sul serio. Mi sono detto: mamma mia, questo è quello che ci mancava” ha rivelato Fran al podcast Bici Escapa. “Il fatto è che quando si è ritirato era ancora in ottime condizioni, aveva appena vinto sull’Angliru. Dopo il ritiro ha continuato a sentirsi forte ed era in grado di spingere grandi numeri” ha aggiunto il fratello dell’ex campione.

‘È un pensiero che passa per la testa a tutti i professionisti’

Nonostante il progetto non sia arrivato a concretizzarsi, Fran Contador non si è detto così stupito dell’idea del fratello. “Sono sicuro che il pensiero di tornare passa per la testa ad ogni professionista prima o poi. Per un corridore, soprattutto del livello di Alberto, uno abituato a vincere, il passaggio del ritiro non è facile. Passi la tua vita ad allenarti e riposare, come un monaco, e il cambiamento improvviso è molto duro” ha dichiarato Fran Contador.

“Ho capito perfettamente che Alberto aveva ancora quel fuoco” ha aggiunto il manager della Eolo Kometa, facendo capire che quel ritiro in grande stile alla fine ha avuto il suo peso nella scelta di lasciar cadere il progetto. “Alla fine le cose sono rimaste come erano. Si è ritirato in un bel modo, al top, e ora si sta godendo la vita lontano dal ciclismo” ha dichiarato Fran Contador.