Il comitato organizzatore dei Mondiali di Ciclismo 2022 ha presentato il percorso della gara in linea dei professionisti. La rassegna iridata, in programma dal 18 al 25 settembre, tornerà in Australia a dodici anni dal successo di Thor Hushovd a Melbourne. Le anticipazioni che circolavano nei mesi scorsi nell’ambiente del ciclismo promettevano un percorso da velocisti per favorire il campione di casa Caleb Ewan, ma il tracciato appare mediamente impegnativo e aperto a molte possibili soluzioni. La corsa inizierà con un tratto in linea lungo la costa, dove il vento potrebbe già diventare una variabile importante, per poi affrontare un primo circuito caratterizzato dalla lunga salita di Mount Keira e un secondo anello cittadino a Wollongong.

Ciclismo, crono maschile e femminile nel giorno di apertura

I Mondiali di ciclismo 2022, in programma a Wollongong dal 18 al 25 settembre, avranno un calendario leggermente rinnovato rispetto all’ultima edizione svolta in Belgio. Nella giornata d’apertura si disputeranno infatti sia la cronometro maschile che quella femminile della categoria elite. Lunedì 19 si correrà una sola prova, la crono under 23, mentre il martedì saranno in gara i ragazzi e le ragazze juniores per le rispettive cronometro.

A chiudere la prima parte dei Mondiali, quella relativa alle prove contro il tempo, sarà la staffetta mista, che occuperà la giornata di mercoledì 21.

Dopo un giorno di pausa, i Mondiali 2022 di ciclismo riprenderanno venerdì 23 settembre con le gare in linea riservate alle categorie juniores e under 23 maschili. Il sabato sarà dedicato al ciclismo femminile, con le corse di juniores ed elite, mentre domenica 25 i Mondiali festeggeranno la consueta chiusura con l’evento clou, la corsa in linea dei professionisti.

Il comitato organizzatore ha appena presentato il percorso di quest’ultima, attesissima gara, in cui Julian Alaphilippe andrà a caccia di uno storico tris consecutivo, risultato raggiunto finora solo da Peter Sagan.

Il Mount Pleasant nel circuito finale

La partenza della corsa in linea dei professionisti dei Mondiali di ciclismo 2022 avverrà da Helensburg.

La prima parte del tracciato, una quarantina di chilometri, si snoderà sulla costa, per raggiungere la sede principale di questi Mondiali, Wollongong. Da qui inizieranno due diversi circuiti. Il primo è più ampio e comprende la scalata al Mount Keira, una salita di quasi nove chilometri con una pendenza media del 5% e punte fino al 15%.

Dopo aver raggiunto nuovamente Wollongong, i corridori inizieranno i giri finali del circuito cittadino.

Non è ancora stato definito il numero delle tornate che dovranno essere affrontate, ma le caratteristiche del circuito indicano un percorso veloce, con la salita di Mount Pleasant come principale difficoltà. Si tratta di una rampa di 1100 metri con una pendenza media del 7,7% e una punta al 14%. Dallo scollinamento mancheranno ancora circa otto chilometri per raggiungere il traguardo, con una prima parte in discesa caratterizzata da alcune curve ad angolo retto e poi un finale molto scorrevole, pianeggiante e con lunghi rettilinei.

Anche se i dati ufficiali non sono stati svelati, il percorso dovrebbe avere un dislivello superiore rispetto a quello della scorsa edizione, vinta da Alaphilippe in Belgio, ma potrebbe risultare meno selettivo e tecnico, sia per la lontananza dal traguardo della salita di Mount Keira sia per le strade decisamente più ampie e meno tecniche.