A poco più di un mese dalla ripresa dell’attività del Ciclismo professionistico, anche il Team Ineos Grenadiers ha chiuso ufficialmente il suo organico per la stagione 2022.

La squadra britannica ha definito gli ultimi movimenti, una serie di cinque rinnovi di contratto che hanno portato il gruppo a 31 corridori. Con questi effettivi la Ineos si presenterà al via della nuova annata con l’intento di riprendersi il trono della corsa che per tanti anni è stata dominio dei suoi corridori, il Tour de France, ma con un collettivo talmente ricco di qualità da poter distribuire gli obiettivi per tutta la stagione e su tutti i terreni, ancor più che in passato.

Ciclismo, dopo Thomas gli ultimi cinque rinnovi

La Ineos ha atteso fin oltre metà dicembre, con i primi ritiri già avviati, per completare il suo organico per la stagione 2022 del ciclismo professionistico. Nei giorni scorsi, la squadra britannica ha annunciato un rinnovo di contratto particolarmente importante, quello di Geraint Thomas. L’accordo con il campione gallese è arrivato al termine di una lunga e complicata trattativa, conclusa con un rinnovo biennale.

Ora la Ineos ha chiuso i giochi con altri cinque prolungamenti. Sono infatti stati rinnovati i contratti di Jonathan Castroviejo, Salvatore Puccio, Brandon Rivera, Ben Swift e Cameron Wurf.

“Non posso immaginarmi in un’altra squadra”, ha dichiarato Salvatore Puccio, storico gregario della Ineos.

“Mi sento parte di una famiglia e lo sono sempre stato, fin dal momento in cui sono diventato un corridore del Team Sky”, ha aggiunto Puccio, che fa parte del team britannico dal suo esordio nel ciclismo professionistico, nel 2012.

Una Ineos più giovane

Il punto chiave del mercato della Ineos in vista della nuova stagione è stato il ringiovanimento della rosa.

Ben quattro dei sette nuovi arrivi riguardano dei neoprofessionisti, e a questi va aggiunto Ben Tulett, altro giovane talento con alle spalle un anno passato nella Alpecin Fenix.

Gli unici due ingaggi di corridori più esperti sono quelli di Omar Fraile e Elia Viviani, di ritorno al team britannico dopo l’esperienza già vissuta tra il 2015 e il 2017.

Oltre al già citato Tulett sono stati presi il 21enne tedesco Kim Heiduk, il 20enne australiano Luke Plapp, il 22enne britannico Ben Turner e il 19enne statunitense Magnus Sheffield.

Rispetto alla scorsa stagione non ci saranno più Rohan Dennis, Gianni Moscon, Michal Golas, Ivan Ramiro Sosa, Owain Doull, Sebastian Henao e Leonardo Basso.

Le corse a tappe resteranno l’obiettivo primario del Team Ineos Grenadiers, che punterà sulla forza del collettivo per cercare di spodestare Tadej Pogacar dal trono del Tour de France. In attesa delle conferme definitive che arriveranno nelle prossime settimane, i programmi di cui si parla nel mondo del ciclismo indicano in Egan Bernal il leader prescelto per il Tour de France, probabilmente affiancato da Geraint Thomas, mentre Richard Carapaz potrebbe tornare al Giro d’Italia.

Adam Yates sarà un’altra opzione importante tra grandi giri e corse di una settimana, e la Ineos cercherà di riportare in alto anche Tao Geoghegan Hart dopo una stagione da dimenticare.

La squadra britannica tornerà ad avere degli obiettivi importanti anche negli sprint, grazie al ritorno di Elia Viviani, mentre Tom Pidcock, uno dei fenomeni della nuova generazione del ciclismo, si proporrà tra i grandi delle classiche. Da seguire attentamente ci sarà un altro giovane emergente, Ethan Hayter, che ha fatto vedere di avere delle doti da campione vero.

Anche Filippo Ganna comincerà ad ampliare il suo raggio d’azione alle grandi corse di un giorno, in una stagione in cui gli obiettivi principali resteranno comunque fissati sulle cronometro, a partire dal’apertura del Tour de France e dall’assalto al terzo titolo iridato.

