Anche il Team Bike Exchange – Jayco ha completato il suo ciclo mercato in vista dell’avvio della stagione 2022 del Ciclismo professionistico. La squadra australiana ha ringiovanito l’organico, ingaggiando diversi corridori di ottima prospettiva. I punti di riferimento del team resteranno ancora Simon Yates per le gare a tappe e Michael Matthews per le classiche, ma dietro al britannico e all’australiano c’è un gruppo di giovani che promette di fare bene già nella prossima stagione. Tra questi spiccano Campbell Stewart, argento olimpico a Tokyo 2020, e il tricolore a cronometro Matteo Sobrero.

Ciclismo, sette novità per la Bike Exchange

Reduce da una stagione discreta, ma non certo entusiasmante e segnata da appena nove vittorie, il Team Bike Exchange - Jayco ha cercato nuova linfa nel suo ciclo mercato. Il team australiano ha perso alcuni corridori di esperienza, su tutti Mikel Nieve e Esteban Chaves, oltre a Brent Bookwalter che ha dato l’addio al ciclismo. Il team manager Brent Copeland e i suoi collaboratori hanno puntato sui giovani per ridare slancio alla squadra. Dei sette nuovi arrivi, ben sei riguardano corridori al di sotto dei 25 anni. L’unico innesto di esperienza è quello dell’americano Lawson Craddock, ottimo passista e campione nazionale a cronometro.

Tra le novità della linea verde, spicca l’arrivo di Matteo Sobrero, Campione d’Italia a cronometro.

Ci sarà anche l’australiano Campbell Stewart, argento olimpico nell’omnium a Tokyo 2020 e già messosi in luce in alcune semiclassiche in Belgio. Da quest’anno, Stewart dovrebbe dedicarsi con più assiduità al ciclismo su strada per cercare un ruolo importante nelle corse di un giorno.

Molto interessante è l’innesto di un giovanissimo scalatore colombiano, Jesus David Pena, grande protagonista sulle salite del Giro d’Italia under 23.

Ci saranno anche l’olandese Jan Maas, l’australiano Kelland O’Brien e lo svizzero Alexandre Balmer.

White: ‘Fase di ricostruzione’

Presentando l’organico composto per la nuova stagione di ciclismo, il Team manager Brent Copeland e il Ds Matthew White non hanno nascosto che la squadra sta uscendo da un periodo di transizione.

La scelta di operare sul mercato privilegiando i giovani mira ad aprire una nuova fase nella storia del team. “Abbiamo fatto un’analisi dettagliata della passata stagione e siamo fiduciosi che le decisioni siano state prese nel miglior interesse della squadra, sia per quanto riguarda la scelta dei corridori, così come per gli obiettivi e le ambizioni”, ha dichiarato Copeland.

“Siamo tradizionalmente una squadra che ha vinto gare da gennaio a ottobre senza fare affidamento su una singola stella per ottenere la maggior parte dei nostri successi” ha analizzato White. “Nel 2021 non abbiamo raggiunto questo obiettivo ed è un’area sulla quale ci concentreremo di nuovo per il 2022. I grandi giri sono obiettivi molto importanti, soprattutto con leader come Simon Yates e Michael Matthews, ma in questa fase di ricostruzione è cruciale vincere corse ovunque”, ha continuato il tecnico australiano.

Il Team Bike Exchange – Jayco si presenterà al via della stagione con un organico di 28 corridori, di cui 21 confermati e 7 nuovi. La nazionalità più rappresentata è quella australiana, con 17 corridori, ma nel roster spiccano anche le presenze di tre italiani. Oltre al già citato Matteo Sobrero, sono stati confermati Alexander Konychev e Kevin Colleoni.

L'organico del Team Bike Exchange - Jayco per il 2022