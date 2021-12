Mancano pochi giorni al gran finale del mondiale di Formula 1. L'ultima gara della stagione 2021 si corre questa domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi, dove Lewis Hamilton e Max Verstappen arrivano incredibilmente a pari punti: il mondiale dunque si deciderà al fotofinish dopo l'incredibile gran premio di Jedda.

Max e Lewis come Regazzoni e Fittipaldi

I due piloti di Mercedes e Red Bull arrivano dunque all'ultimo GP a pari punti, situazione che si è verificata una sola volta nella storia, precisamente nel campionato 1974 quando Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi arrivarono appaiati in classifica nell'ultima gara del mondiale, negli Stati Uniti.

In quell'occasione ebbe la meglio il brasiliano su McLaren, arrivando terzo al termine della gara.

Dopo un mondiale così bello la sfida tra il sette volte campione del mondo Hamilton e il predestinato Verstappen avrà un finale degno dello spettacolo offerto dai due piloti nel corso di tutta la stagione. Erano anni che la Formula 1 non viveva un finale così combattuto.

Tensione tra i due durante tutto il campionato

"Max e Lewis, Lewis e Max". Questo è il ritornello del campionato di Formula 1, nel quale non sono mancati colpi di scena, polemiche, contatti ad altissima tensione in pista e non solo.

Hamilton è un campione abituato alle pressioni e nelle ultime gare lo ha dimostrato. Sembrava finita per Lewis, ma in Brasile il pilota Mercedes ha tirato fuori due prestazioni da fenomeno.

La prima nel corso della sprint race dove, partendo ultimo, è arrivato quinto. Il giorno successivo Lewis vince anche la gara, partendo decimo, con un sorpasso proprio sul suo rivale diretto.

Verstappen è il giovane "predestinato", l'erede designato di Hamilton. Un pilota che non guarda in faccia a nessuno e che spinge sempre al limite(a volte anche troppo), pronto per diventare campione del mondo senza rinunciare al suo stile.

Le polemiche di Jedda

A Jedda, domenica scorsa, probabilmente si è vissuta una delle gare più incredibili nella storia della Formula 1. Intanto il sabato, durante le qualifiche, Verstappen stava per compiere il giro perfetto prendendosi la pole position ma, a causa di un suo errore, è andato a finire contro il muro e si è dovuto accontentare della terza posizione in griglia, mentre il suo rivale si è preso l'ennesima pole della sua carriera.

La gara è stata un'emozione dietro l'altra, polemiche, contatti tra piloti, Hamilton che tampona Verstappen reo di aver frenato con troppo decisione e penalizzato, a fine gara, di dieci secondi che comunque non cambiano la classifica finale. Hamilton primo, Verstappen secondo.

Chi vince? Ecco le combinazioni

Non ci sono molti calcoli da fare per capire chi può vincere, essendo i due piloti a pari punti vincerà semplicemente chi arriverà davanti.

Esiste però la remota possibilità che entrambi possano non arrivare in zona punti, magari a causa di un guasto o di un incidente. In quel caso a vincere sarebbe l'olandese su Red Bull perché in vantaggio nel numero di vittorie complessive rispetto a Lewis. Inoltre se l'inglese dovesse arrivare decimo e Max fuori dalla zona punti ma con un punto guadagno per il giro veloce allora l'olandese diventerebbe campione del mondo.