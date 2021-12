A un mese e mezzo dalla ripresa dell’attività agonistica, con le prime corse fissate per fine gennaio, l’Uci ha finalmente diramato le liste ufficiali delle squadre che comporranno le categorie World Tour e ProTeam. La massima serie del Ciclismo si ridurrà da 19 a 18 team a causa delle difficoltà finanziarie che hanno colpito la Qhubeka NextHash. Anche nella categoria ProTeam ci sono alcune defezioni, tra cui una particolarmente importante per il ciclismo italiano. Non c’è più infatti la Vini Zabù, la squadra diretta da Angelo Citracca, anch’essa costretta all’addio per mancanza di sponsor e finanziamenti.

Ciclismo, nuovo nome per la Deceuninck Quickstep

Nell’elenco delle squadre World Tour che è stato diramato oggi dall’Uci l’unica vera novità rispetto alla scorsa stagione è l’assenza della Qhubeka NextHash. Già un anno fa la squadra sudafricana era stata ad un passo dalla chiusura, ma in extremis era riuscita ad ottenere il supporto del marchio di abbigliamento Assos e poi, nel corso della stagione, del nuovo sponsor NextHash. Ora le difficoltà finanziarie per la mancanza di un main sponsor si sono fatte insostenibili e l’Uci non ha potuto attribuire la licenza World Tour alla squadra di Doug Ryder.

Il World Tour sarà dunque composto da 18 squadre, le stesse che ne hanno fatto parte nell’ultima stagione, ad eccezione appunto della Qhubeka.

Le uniche novità in questo gruppo di team di prima fascia riguardano alcuni cambi di nome. La Deceuninck Quickstep diventerà Quickstep – Alpha Vinyl, mentre la Astana non avrà più il secondo sponsor Premier Tech.

Le 18 squadre del World Tour per la stagione 2022

AG2R Citroen Team

Astana Qazaqstan Team

Bora – hansgrohe

Bahrain - Victorius

Cofidis

EF Education – Nippo

Groupama – FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarchè – Wanty – Gobert Materiaux

Israel Start Up Nation

Jumbo - Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Quick Step – Alpha Vinyl Team

Team Bike Exchange – Jayco

Team DSM

Trek – Segafredo

UAE Team Emirates

Tre italiane tra le ProTeam

Anche la lista delle squadre ProTeam, la seconda categoria del ciclismo professionistico, deve annotare delle defezioni.

Il gruppo si è ridotto a sole 17 formazioni a causa della chiusura della francese Delko e dell’italiana Vini Zabù. La squadra di Angelo Citracca chiude mestamente, a causa di problemi finanziari, un’avventura iniziata nel lontano 2009 e che, con diverse denominazioni, ha vissuti tredici stagioni nel grande ciclismo.

Le formazioni italiane attive in questa categoria restano la Bardiani CSF Faizanè di Bruno e Roberto Reverberi, la Drone Hopper – Androni di Gianni Savio e la Eolo – Kometa guidata da Alberto Contador e Ivan Basso.

Una posizione speciale tra i ProTeam spetta a Alpecin – Fenix, Arkea – Samsic e Team Total Energies, le prime tre classificate nel ranking di categoria della passata stagione. Le prime due, che hanno tra le proprie fila Mathieu Van der Poel e Nairo Quintana, avranno un invito automatico a tutte le corse del World Tour. La Total di Peter Sagan avrà invece la wild card a tutte le gare di un giorno del World Tour.

Le 17 squadre della categoria ProTeam per la stagione 2022