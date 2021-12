Il mondo del ciclocross sta finalmente per riaccogliere le stelle rimaste finora in disparte. Oggi, nella gara di Boom valida per il Superprestige, fa il suo debutto stagionale Wout Van Aert, mentre per rivedere in azione il suo rivale storico Mathieu Van der Poel bisognerà attendere ancora un paio di settimane. Van Aert inizia da qui una breve ma intensa sequenza di appuntamenti nel ciclocross che faranno da preludio alla stagione del Ciclismo su strada, in cui punterà principalmente alle classiche di primavera e alla maglia verde del Tour de France.

Tra una settimana, nella tappa di Coppa del Mondo in programma domenica 12 dicembre in Val di Sole, è previsto anche il rientro di una delle stelle del ciclismo femminile, Marianne Vos, portacolori della Jumbo Visma così come Van Aert.

Van Aert parte da Boom

Wout Van Aert e Marianne Vos, i due big della Jumbo Visma, hanno seguito un percorso completamente diverso nel doppio impegno tra ciclismo su strada e ciclocross. Dopo l’ultimo impegno su strada, la Parigi Roubaix del 3 ottobre, il campione belga ha staccato del tutto per riposare e poi riprendere gradualmente la preparazione. Il vincitore dell’Amstel Gold Race ha quindi studiato un programma molto intenso per il suo ritorno al ciclocross.

Van Aert debutta oggi, sabato 4 dicembre a Boom, per impegnarsi in una sequenza di undici gare racchiuse in poco più di un mese. Il suo ultimo appuntamento nel ciclocross sarà il Campionato nazionale del Belgio di domenica 9 gennaio. Al momento non è prevista la sua partecipazione ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti a fine gennaio.

Il programma di Wout Van Aert nel ciclocross

Sabato 4/12: Superprestige Boom

Sabato 11/12: Ethias Cross Essen

Domenica 12/12: Coppa del Mondo Val di Sole

Domenica 26/12 Coppa del Mondo Dendermonde

Lunedì 27/12 Superprestige Heusden Zolder

Mercoledì 29/12 Superprestige Diegem

Giovedì 30/12 X2O Trofèe Loenhout

Sabato 1/1 X2O Trofèe Baal

Domenica 2/1 Coppa del Mondo Hulst

Mercoledì 5/1 X2O Trofèe Herentals

Domenica 9/1 Campionato del Belgio

Le nuove bici di Cervelo

Marianne Vos tornerà in azione in Val di Sole, nella tappa italiana della Coppa del Mondo, in cui si correrà su un tracciato innevato.

La fuoriclasse olandese non sarà al debutto stagionale. Dopo aver corso la prima Roubaix femminile, la Vos ha continuato l’attività con le prime tappe nordamericane della Coppa del Mondo di ciclocross, subito vincendo. Dopo una pausa e la ripresa degli allenamenti, la sette volte iridata di ciclocross ha programmato una seconda fase della stagione piuttosto leggera, incentrata sulla Coppa del Mondo e sul Campionato nazionale.

Il programma di Marianne Vos nel ciclocross 2021/22

Domenica 12/12 Coppa del Mondo Val di Sole

Sabato 18/12 Coppa del Mondo Rucphen

Domenica 26/12 Coppa del Mondo Dendermonde

Domenica 2/1 Coppa del Mondo Hulst

Domenica 9/1 Campionato d’Olanda

Domenica 23/1 Coppa del Mondo Hoogerheide

New cross season ⮕ new cross bike 😏

We’re happy to introduce the @cervelo R5-CX 🤩 pic.twitter.com/lv1sLmj9db — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) December 2, 2021

Sia Wout Van Aert che Marianne Vos correranno in questa stagione di ciclocross con un nuovo modello di bicicletta.

Nella scorsa stagione i due campioni avevano fatto gareggiato con una bici anonima, senza marchi e loghi. Questo perché la Cervelo, fornitrice del Team Jumbo Visma, non aveva una bici specifica per il ciclocross e sia Van Aert che Vos avevano usato modelli di altre marche resi anonimi. Stavolta la Cervelo ha messo a loro disposizione una nuova fiammante bicicletta, il modello R5 – CX, su cui pedaleranno per tutta la stagione del ciclocross.