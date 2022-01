Si complica sempre di più la strada di Chris Froome verso il ritorno ai vertici del Ciclismo professionistico. Il quattro volte vincitore del Tour de France non è più tornato a buoni livelli dopo il terribile incidente occorsogli durante la ricognizione di una tappa a cronometro del Giro del Delfinato, nel giugno del 2019. Da allora Froome ha lavorato con grande determinazione per cercare di tornare competitivo, ma i risultati non gli hanno dato nessun conforto. Il britannico ha sempre pedalato nelle retrovie del gruppo ed ora deve fare i conti con un nuovo infortunio che ha interrotto la sua preparazione verso l’avvio della stagione 2022.

Chris Froome: ‘Non pronto per carichi pesanti’

La seconda stagione di Chris Froome con la maglia della Israel Start up Nation non inizia sotto i migliori auspici. Il campione britannico dovrà infatti osservare un periodo di riposo per curare un dolore alla gamba destra, la stessa in cui si fratturò il femore nell’incidente del 2019. “Negli ultimi dieci giorni ho avuto un bel po’ di dolore all’esterno del ginocchio mentre pedalavo” ha dichiarato Froome in un video pubblicato sui suoi spazi social.

L’infortunio di cui soffre il vincitore del Giro d’Italia 2018 è un’infiammazione del muscolo tensore della fascia lata, che lo costringerà ad almeno una settimana di riposo assoluto prima di poter riprendere gradualmente gli allenamenti.

Froome ha spiegato che questo problema è stato probabilmente provocato dall’eccessiva intensità della preparazione. “A quanto pare il mio corpo non era ancora pronto per degli allenamenti con carichi pesanti. Forse sono stato un po’ troppo impaziente nelle ultime settimane. Questo ha causato un po’ di infiammazione” ha raccontato Froome.

‘Una battuta d’arresto’

Nonostante questo stop forzato e la rincorsa ai piani alti del ciclismo che va avanti infruttuosamente da più di due anni, Chris Froome non ha nessuna intenzione di mollare. “È una battuta d’arresto per me, non so quando potrò iniziare la mia stagione. Ci vorrà un po’ più di tempo. È un peccato, ma devo cercare di trarne il meglio.

Continuerò a lavorare su quelle cose che posso fare senza la bicicletta, rafforzando i muscoli che posso impegnare” ha dichiarato il campione della Israel, che ha stilato un piano per la ripresa degli allenamenti. “Devo stare una settimana senza bici per poi riprendere molto progressivamente. Per la maggior parte delle prime due o tre settimane dalla ripresa non potrò fare grossi carichi” ha dichiarato Chris Froome.

La stagione di Froome sarebbe dovuta partire a metà febbraio con il Giro del Ruanda, corsa a tappe a cui la Israel ha partecipato già nella scorsa edizione, ma con questo infortunio il programma slitterà inevitabilmente di qualche settimana.