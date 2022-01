È finita con un po’ di sfortuna la serie di vittorie consecutive messa a segno da Wout Van Aert in quest’ultimo mese di gare di ciclocross. Il campione del Belgio si è presentato il gennaio al via della corsa di Hulst con un ruolino di marcia da vero schiacciasassi, un filotto di sette successi ottenuti in altrettante gare disputate. Dal debutto di inizio dicembre e fino alla gara disputata a Baal nel giorno di Capodanno, il fuoriclasse della Jumbo Visma non ha concesso spazio agli avversari, imponendosi con dimostrazioni di forza eccezionali. All’ottava gara della sua stagione di ciclocross, Van Aert è però incappato in un mezzo passo falso, complice anche un episodio un po’ sfortunato avvenuto nelle fasi iniziali della corsa che ieri si è svolta ad Hulst.

Van Aert: “Ero lontano dai primi’

Poche centinaia di metri dopo il via della gara olandese, Van Aert è stato costretto a fermarsi per un problema meccanico. Il belga è rimasto un po’ intruppato in partenza e un movimento inaspettato di un corridore che lo precedeva lo ha portato a commettere un errore. “Sono finito in una traccia con un grosso buco e mi è saltata la catena. Ho provato ancora a pedalare ma la catena si è incastrata e bloccata contro il telaio” ha raccontato a fine gara Wout Van Aert. Il corridore belga è stato così costretto a fermarsi per cercare di rimettere in sesto la sua bicicletta, operazione che gli è costata una quarantina di secondi.

Con il gruppo ancora compatto e in lunga fila indiana, il campione della Jumbo Visma si è visto superare da decine di avversari, precipitando oltre la trentesima posizione.

“Dopo mezzo giro ho pensato che ero davvero lontano dai primi” ha commentato Van Aert, che ha capito di dover dire addio alla vittoria e alla sua striscia di imbattibilità.

The Men Elite just started in Hulst 🇳🇱, but Van Aert already has technical issues! 🔧 He resumes his race in position 40. 📺 Follow the action 👉 https://t.co/kgKYZoYism #CXWorldCup pic.twitter.com/kcAPkWMO4X — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 2, 2022

Ciclocross, ora appuntamento in casa ad Herentals

Il campione del Belgio non si è però demotivato ed ha continuato a spingere forte, seppure senza più avere la possibilità di tornare in gioco per il successo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

“Ho fatto due giri a tutta, ma sapevo che dietro a Van der Haar c’era un grosso distacco e che il quarto posto era il massimo che potevo ottenere” ha analizzato Van Aert, che ha centrato il nuovo obiettivo che si è posto dopo l’incidente iniziale, il quarto posto dietro a Pidcock, Iserbyt e Van der Haar.

Nonostante la bella prova e la rimonta, Van Aert non ha nascosto un po’ di delusione per dover chiudere il suo filotto di vittorie, a cui teneva in particolar modo.

“Quella serie di vittorie è qualcosa che ha vissuto con me, sarebbe stato bello poterla prolungare ancora, ma tutte le cose belle finiscono” ha dichiarato Van Aert dando però già appuntamento alla prossima corsa di ciclocross a cui prenderà parte, quella in programma mercoledì 5 gennaio ad Herentals. Per il corridore della Jumbo Visma sarà una gara davvero speciale, nella sua città natale.