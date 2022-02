Dopo settimane di incertezza, arrivano le prime notizie confortanti sul conto di Mathieu Van der Poel. Il campione olandese ha dovuto interrompere la sua stagione di ciclocross dopo appena due gare, facendo la sua ultima apparizione il 27 dicembre. A fermarlo è stato un infortunio alla schiena, un rigonfiamento di un disco intervertebrale che lo perseguita già dalla scorsa estate, oltre che un piccolo problema a un ginocchio. Per cercare di guarire definitivamente, Van der Poel è rimasto a riposo assoluto per diverse settimane, e solo ora sta riprendendo, con molta gradualità, a pedalare in bicicletta.

Ciclismo, VDP sulla Costa Blanca

Mathieu Van der Poel si trova attualmente in Spagna, nella città di Denia. Dopo aver fatto qualche pedalata leggera nella sua Olanda, il vincitore della Strade Bianche si è spostato a sud per riprendere la preparazione approfittando di un clima più favorevole. Al momento le uscite del campione della Alpecin non sono dei veri e propri allenamenti, ma delle pedalate a ritmo regolare e tranquillo e senza nessun lavoro specifico.

Van der Poel è arrivato in Spagna due giorni fa, mercoledì 9 febbraio, e sta soggiornando all’Hotel Syncrosfera di Denia, sulla Costa Blanca. Questa struttura, gestita dall’ex ciclista professionista Alexander Kolobnev, offre dei servizi specificamente studiati per gli atleti.

Tra questi c’è la possibilità di alloggiare in delle camere che hanno un sistema di simulazione dell’altura, portando virtualmente i corridori fino a quote di 4.500 metri sul livello del mare.

‘Non è una ripresa degli allenamenti’

Van der Poel ha pedalato per poco più di tre ore nella giornata di giovedì, coprendo 98 chilometri e un dislivello di 1432 metri.

Lo staff tecnico della Alpecin Fenix ha spiegato che il campione non è ancora pronto per affrontare dei veri e propri allenamenti, ma che questo ritorno in bicicletta fa parte del programma di riabilitazione dall’infortunio. “Per un corridore professionista questi giri così brevi rientrano nel semplice andare in bicicletta, non è una ripresa degli allenamenti” ha spiegato Christoph Roodhooft, team manager della Alpecin.

Nonostante la prudenza e le cautele del caso, Mathieu Van der Poel sta cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel di questo infortunio. Se nei prossimi giorni non avvertirà nessun dolore alla schiena, allora da lunedì prossimo il campione olandese potrà riprendere gli allenamenti veri e propri, e successivamente stilare un programma per il rientro al Ciclismo agonistico e un calendario di corse. Al momento la possibilità di tornare in gruppo per difendere il titolo alla Strade Bianche, in programma sabato 5 marzo, appare improbabile. Un’ipotesi più concreta potrebbe essere una ripresa nella seconda metà di marzo, per poi tentare l’assalto alle grandi classiche del nord del mese di aprile.