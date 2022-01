È un inverno decisamente sfortunato quello che sta passando Mathieu van der Poel. Il campione olandese sta cercando di recuperare da una serie di problemi fisici che lo hanno costretto a interrompere anzitempo la stagione del ciclocross, mettendo anche in dubbio la sua primavera di classiche nel Ciclismo su strada. Il capitano della Alpecin-Fenix ha subito diverse cadute nel corso del 2021, soprattutto quella rimediata alle Olimpiadi di Tokyo e un’altra avvenuta in allenamento a novembre, due incidenti che hanno lasciato dei segni sulla sua schiena e su un ginocchio.

VdP, solo due gare nel ciclocross

La rovinosa caduta nella gara olimpica di mountain bike ha peggiorato un problema alla schiena che aveva iniziato a infastidire Van der Poel già in precedenza. Dopo quell’incidente, il campione olandese è rientrato nel finale della stagione del ciclismo su strada, prendendosi poi una pausa per recuperare pienamente e ripresentarsi a dicembre per buttarsi nel suo amato ciclocross.

L’attività nel fuoristrada ha fatto riemergere l’infortunio alla schiena, finalmente identificato come un gonfiore di un disco intervertebrale. Mathieu van der Poel è stato così costretto a fermarsi di nuovo, dopo appena due gare di ciclocross, per cercare di guarire definitivamente con il riposo e una serie di cure.

Il corridore della Alpecin-Fenix ha fatto la sua ultima apparizione il 27 dicembre nella gara di ciclocross di Heusden-Zolder, conclusa con un ritiro, e non parteciperà a nessun’altra gara in questa stagione invernale.

‘Operazione separata dall’infortunio alla schiena’

Il Campione del Mondo di ciclocross, che non potrà dunque difendere il suo titolo nella rassegna iridata in programma a fine gennaio negli Stati Uniti, ha approfittato di questo stop forzato per risolvere un altro problema fisico, sorto in seguito a una caduta avvenuta mentre si allenava in mountain bike nel mese di novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In quell’incidente Van der Poel si era procurato un’incrinatura alla capsula della rotula di un ginocchio, che lo aveva costretto a ritardare l'avvio della stagione del ciclocross. A causa dell’incrinatura si era formato del tessuto cicatriziale che sfregava contro l’osso. “Al momento era ancora indolore e non lo infastidiva, ma era il momento giusto per rimuoverlo” ha comunicato la Alpecin-Fenix, annunciando che il corridore si è sottoposto a un intervento ad Herentals.

“Per questo Mathieu van der Poel è stato operato sabato scorso. Una verifica con il dottor Tom Claes ha dato esito positivo” ha continuato la squadra del fuoriclasse olandese, precisando che “questa operazione è separata dall’infortunio alla schiena da cui si sta riprendendo”.