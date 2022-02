Secondo successo stagionale per Caleb Ewan, che si conferma tra i velocisti più forti del ciclismo professionistico e tra i più pronti a raggiungere subito un'ottima forma. Dopo essere andato a segno già nell'esordio del Saudi Tour, il corridore della Lotto Soudal ha bissato il successo nella prima tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var, corsa in tre giornate che si è aperta quest'oggi. La tappa d'apertura lasciava spazio ai velocisti, pur con un percorso tutt'altro che pianeggiante che ha messo in difficoltà anche alcuni nomi di spessore, su tutti Peter Sagan.

La Lotto ha gestito ottimamente la corsa e soprattutto il finale, aprendo la strada ad un facile successo di Caleb Ewan nello sprint che ha deciso la tappa.

Tour des Alpes Maritimes, fuga a quattro

Il Tour des Alpes Maritimes et du Var è iniziato oggi con la prima delle tre tappe in programma, sula carta la più facile e adatta ai velocisti. Tra le ruote veloci che si sono presentate al via della corsa francese c'erano Caleb Ewan, Nacer Bouhanni e Peter Sagan, alla prima presenza stagionale e al debutto assoluto con la sua nuova squadra, la TotalEnergies.

La corsa presentava un percorso mosso, con quasi duemila metri di dislivello, ma senza salite particolarmente difficili. Nelle fasi iniziali si è avvantaggiata una fuga composta da quattro corridori di squadre Continental: Morne van Niekerk (St Michel-Auber 93), Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Maël Guégan (U Nantes Atlantique) e Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d'Azur).

In testa al gruppo si sono portate la Lotto Soudal di Ewan e la Arkea Samsic di Bouhanni, che hanno tenuto facilmente sotto controllo la situazione. Prima dell'ultima salita, un'ascesa di circa cinque chilometri al 3% di pendenza, la fuga è stata annullata.

Facile sprint di Caleb Ewan

Sulle prime rampe della salita, a 16 chilometri dal traguardo, Peter Sagan è rimasto staccato, denotando una condizione di forma molto deficitaria.

Il campione slovacco ha perso una parte della preparazione invernale a causa del Covid-19 e non era atteso in grande forma in questa gara di debutto, ma staccandosi da un gruppo composto ancora da almeno ottanta corridori, ha dato la misura di quanto sia lontano da una condizione accettabile. All'arrivo Sagan ha contato in cinque i minuti di ritardo.

Sulla salita è stato Kevin Geniets (Groupama FDJ) a cercare l'assolo, ma allo scollinamento il corridore lussemburghese è stato raggiunto da un gruppo un po' sfilacciato ma ancora molto folto. La Lotto Soudal di Caleb Ewan ha poi preso in mano la situazione nel finale, portando il velocista australiano nella miglior posizione possibile per sprintare.

Ewan è stato anticipato nello sprint da Anthony Turgis, ma ha reagito prontamente rimontando con facilità e andando a centrare così il secondo successo stagionale. Turgis ha chiuso secondo davanti ad un deludente Bouhanni, con Andrea Vendrame al quarto posto. Nel gruppo principale hanno concluso i grandi favoriti per la vittoria finale, Guillaume Martin, Nairo Quintana e Thibaut Pinot, che nelle prossime due tappe si contenderanno il successo di questo Tour des Alpes Maritimes et du Var.