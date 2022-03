La Milano – Sanremo non ha portato fortuna neanche stavolta a Peter Sagan. Il fuoriclasse slovacco, da quest’anno alla TotalEnergies, sta rincorrendo la vittoria della Classicissima da un decennio, ma per un motivo o per un altro non è mai riuscito a centrare questo traguardo che è tra più adatti alle sue caratteristiche tecniche. Stavolta Sagan è stato tagliato fuori da un problema meccanico che lo ha costretto ad una sosta poco prima dell’imbocco della salita della Cipressa. Con il gruppo lanciato ormai a tutta velocità, la generosa rincorsa del tre volte Campione del Mondo si è rivelata infruttuosa e la sua Sanremo è così finita con un anonimo piazzamento nelle retrovie.

Boonen: ‘Sagan è un corridore fantastico’

Questa sfortunata Milano – Sanremo arriva in un momento non certo facile per Peter Sagan. La carriera del fuoriclasse slovacco è andata in continua discesa nelle ultime due stagioni, in cui ha vinto poco, dando a volte la sensazione di un corridore ormai appagato dai tanti successi raggiunti.

Durante l’ultimo ciclo mercato Sagan ha lasciato la Bora hansgrohe per approdare alla piccola squadra francese TotalEnergies, formazione che non fa parte del World Tour. Anche questa scelta è sembrata ad alcuni come un ridimensionamento definitivo per il tre volte iridato, ormai relegato più ad un ben remunerato ruolo da uomo immagine che a quello del campione a caccia di nuovi trionfi.

L’avvio della stagione 2022 del ciclismo ha confermato le difficoltà di Peter Sagan. Lo slovacco è stato fermato anche dalla positività al Covid, ma nelle prime corse non ha mai dato l’impressione di poter tornare ai vertici.

Alla Milano – Sanremo la sfortuna è stata decisiva per il suo anonimo risultato, ma durante la diretta della Classicissima sulla tv belga, Tom Boonen ha riservato dei commenti perentori al corridore della TotalEnergies.

Boonen, intervenuto come opinionista per l’emittente VRT, ha parlato di Sagan come di un campione ormai al tramonto e demotivato. “E’ un corridore fantastico e per la sua carriera meriterebbe sicuramente di vincere la Milano – Sanremo. Per come sta correndo adesso non lo merita” ha commentato durante la diretta Tom Boonen.

Il peggior risultato alla Sanremo

L’ex campione fiammingo ha spiegato di vedere Sagan ormai spento dal punto di vista emotivo più che atletico. “Vedo un Peter Sagan rassegnato, come se non gli importasse più. Penso che questo sia un peccato” ha dichiarato Tom Boonen.

Il tre volte iridato ha poi concluso la sua Milano – Sanremo al 92° posto, il peggior risultato nelle sue dodici partecipazioni alla Classicissima di Primavera. Sagan è arrivato per due volte al secondo posto a Sanremo, e per altre cinque volte al quarto. Il suo peggior risultato finora era stato un diciassettesimo posto, ottenuto nell’anno del debutto, il 2011.