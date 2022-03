Mathieu Van der Poel ha intenzione di riprendersi tutto quello che il lungo stop per l'infortunio alla schiena gli ha tolto. Il fuoriclasse olandese ha iniziato la sua stagione in ritardo, alla Milano - Sanremo di sabato scorso, a causa di un rigonfiamento di un disco intervertebrale che lo ha costretto a un periodo di riposo forzato. Il campione della Alpecin non correva più dalla Parigi Roubaix dello scorso ottobre, ma nonostante la lunga assenza è stato subito in grado di competere ai massimi livelli. Van der Poel ha risposto agli attacchi di Pogacar sul Poggio e ha poi conquistato il terzo posto.

Archiviato il debutto della Sanremo, il campione olandese è rimasto in Italia, dove oggi ha partecipato alla Settimana Coppi e Bartali con l'intento di mettere chilometri nelle gambe e presentarsi ancora più in forma nelle classiche del nord.

Van der Poel: 'La combinazione Giro -Tour è nella mia testa'

Prima del via della prima tappa della Settimana Coppi e Bartali, a Riccione, Mathieu Van der Poel ha parlato brevemente con la stampa, rivelando come è stato ridisegnato il suo programma di corse dopo l'infortunio e la ripresa dell'attività. Il pluricampione del Mondo di ciclocross punterà ovviamente alle classiche, ma la grande novità nel suo calendario dovrebbe essere il doppio impegno tra Giro d'Italia e Tour de France.

Su questo progetto non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma Van der Poel ha parlato in maniera molto convinta del suo possibile esordio sulle strade del Giro d'Italia.

"Il Giro d'Italia è sicuramente un'opzione. Non è ancora sicuro al 100%, ma la combinazione Giro e Tour è sicuramente nella mia testa" ha dichiarato Mathieu al via di Riccione.

Il campione della Alpecin ha già in mente un obiettivo ben preciso per il Giro, indossare la maglia rosa nella prima parte della corsa, così come fatto al Tour de France dello scorso anno con la maglia gialla. "La prima settimana del Giro d'Italia è molto attraente, ho delle chance anche per la maglia rosa, questo è il motivo principale" ha commentato il 27enne olandese.

'Lo scorso anno volevo finire il Tour'

Il corridore olandese ha però intenzione di andare fino in fondo alle corse a tappe in questa stagione, contrariamente a quanto fatto un anno fa al Tour de France. In quella occasione il leader della Alpecin si ritirò neanche a metà corsa, attirando su di sè anche molti commenti negativi. Forse per zittire quelle critiche, o per riprendersi quello che il periodo di stop per l'infortunio gli ha negato, VDP non ha intenzione di risparmiarsi in questa stagione. "In realtà l'anno scorso il Tour lo volevo finire. Ho fatto presente alla squadra che non mi fermerò più dopo dieci giorni. Ho intenzione di finire sia il Giro d'Italia che il Tour de France quest'anno" ha promesso Mathieu Van der Poel.

Il programma del campione olandese prevede la Settimana Coppi e Bartali, che terminerà sabato 26 marzo, e quindi lo spostamento al nord per le classiche. Van der Poel correrà quindi la Dwars door Vlaanderen del 30 marzo come ultimo appuntamento prima del trittico Giro delle Fiandre - Amstel Gold Race - Parigi Roubaix.