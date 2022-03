Colpo a sorpresa alla vigilia della Milano – Sanremo, in programma domani, sabato 19 marzo. Tra i tanti forfait che si stanno susseguendo in queste ore che portano al via della corsa, c’è anche un inatteso rientro, quello di Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse olandese non ha più partecipato a nessuna corsa su strada dopo la Parigi Roubaix dello scorso 3 ottobre, riapparendo brevemente solo per un paio di gare di ciclocross a fine dicembre. Da allora il campione della Alpecin Fenix è dovuto rimanere lontano dalle corse a causa del riacutizzarsi di un infortunio alla schiena, un rigonfiamento di un disco intervertebrale che ha richiesto un periodo di riposo assoluto.

Here's our team for the first monument of the season. Andiamooo 🎶 pic.twitter.com/5KZvHL8bGZ — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 18, 2022

Alpecin: ‘Nessuna pressione’

Dopo qualche settimana di pausa, Mathieu Van der Poel ha passato il mese di febbraio ad allenarsi in Spagna, percorrendo circa 2.000 chilometri, e in questa prima metà di marzo è riuscito a intensificare il ritmo della sua preparazione. Sul suo ritorno alle corse e sui suoi programmi stagionali c’erano però ancora molti dubbi. La campagna di classiche primaverili è rimasta a lungo in forse, ma a sorpresa, alla vigilia della Milano – Sanremo, nell’ambiente del Ciclismo pro sono iniziate a circolare delle voci su una sua partecipazione alla Classicissima.

A 24 ore dal via della corsa, la Alpecin Fenix ha confermato la presenza di Mathieu Van der Poel alla Sanremo di sabato 19 marzo, mettendo però le mani avanti sulle prospettive con cui il campione ha deciso di esserci. “L’allenamento di Van der Poel è stato soddisfacente nelle ultime settimane e i suoi problemi alla schiena sembrano scomparire gradualmente.

Tuttavia la squadra non vuole esercitare nessuna pressione sul quattro volte iridato di ciclocross, che parteciperà senza aspettative né ambizioni” ha annunciato la Alpecin Fenix nel comunicato con cui ha confermato il rientro del suo campione.

Dopo la Sanremo la Coppi e Bartali

A far decidere per questo rientro anticipato sono state sia le defezioni di tanti corridori della Alpecin, tutti colpiti dal virus bronchiale che sta mettendo fuori gioco una buona parte del gruppo, sia il fatto che il campione olandese fosse già pronto a schierarsi al via della Settimana Coppi e Bartali che scatta martedì 22 marzo.

“La corsa di 293 chilometri è stata preferita a un allenamento per avere qualche chilometro in più nelle gambe. Dopo la Milano – Sanremo, Van der Poel resterà in Italia per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. A causa dei numerosi corridori malati e infortunati, ne erano rimasti solo sei per la Sanremo. Visto che il rientro di Mathieu era già previsto per martedì alla Coppi e Bartali, giovedì è stato deciso di aggiungerlo alla formazione per la Sanremo” ha spiegato la Alpecin Fenix.