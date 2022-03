Il mondo del Ciclismo italiano è stretto intorno a Sonny Colbrelli. Il corridore azzurro, infatti, ha preso parte nella giornata di ieri, lunedì 21 marzo, alla prima tappa del Giro di Catalogna, finendo secondo durante la volata finale. Il campione europeo in carica (nonché vincitore dell'ultima edizione della Parigi-Roubaix), subito dopo il traguardo, è però collassato a terra, subendo un arresto cardiorespiratorio. I soccorsi sono dovuti intervenire subito, praticando al corridore un massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore.

La reazione del tecnico dell'Italia alla notizia

Stando alle notizie arrivate nella mattinata di oggi, martedì 23 marzo, Sonny Colbrelli si trova ricoverato presso un'ospedale di Girona, dove gli stanno praticando tutti gli esami ed accertamenti del caso. Il ciclista, comunque, è cosciente e ha rilasciato delle dichiarazioni telefoniche a La Gazzetta dello Sport.

Nonostante questo, comunque, la preoccupazione per la salute del ciclista è palpabile ed è stata espressa, nelle scorse ore, anche dal tecnico della nazionale italiana maschile Daniele Bennati. Il ct, infatti, ha comunicato di aver appreso la notizia "su Twitter". Bennati, poi, non ha nascosto che quanto accaduto gli abbia fatto "male", augurandosi poi che Colbrelli possa "non aver subito gravi danni o conseguenze".

Il tecnico, poi, non ha nascosto il suo rammarico: "Non ci voleva, specie per un corridore così". Al di là di tutto, comunque, Bennati ha tenuto a sottolineare come, in queste ore, Colbrelli stia vivendo dei "momenti delicati". L'allenatore, infine, si è augurato che, già nelle prossime ore, possano arrivare delle notizie "confortanti".

Bennati ha anche spiegato la scelta di convocare in nazionale gli italiani della Gazprom

Al di là delle parole espresse per Sonny Colbrelli, comunque, il commissario tecnico Daniele Bennati ha anche voluto commentare la scelta di convocare in Nazionale gli atleti italiani della Gazprom. Il team, nelle scorse settimane, è infatti stato oggetto di un provvedimento emanato dall'UCI (Unione Ciclista Italiana) a causa dei legami che la squadra ha con la Russia.

A causa di questo, i ciclisti del team sono al momento fermi e la sopravvivenza stessa della squadra è, ad ora, in dubbio.

Nel team Gazprom sono presenti sette ciclisti italiani e proprio a loro ha voluto dare una chance Bennati: "È davvero un peccato non dare a loro questa possibilità". Il tecnico, poi, non ha nascosto che la scelta di convocare i ragazzi in nazionale sia arrivata subito dopo la scelta di bloccare la Gazprom: "Era una cosa che mi sentivo io in primis di fare".