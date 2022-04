Al Giro dei Paesi Baschi, che si è concluso sabato 9 aprile con la vittoria del colombiano Dani Martínez, si è visto un Primož Roglič stranamente in difficoltà. Il campione sloveno partiva con i favori del pronostico, forte del successo ottenuto un anno fa in questa corsa e del buon avvio di stagione segnato dalla vittoria della Parigi Nizza. Il leader della Jumbo-Visma è partito forte, vincendo la cronometro d'apertura davanti a Evenepoel, ma nelle tappe più impegnative è apparso in netta difficoltà. Roglič è uscito di scena dai piani alti della classifica generale nelle ultime due tappe, fatto decisamente inconsueto per un corridore che ha fatto della costanza di rendimento ad altissimi livelli un suo punto di forza.

Primož Roglič: 'Non ero abbastanza forte per stare con i migliori'

Alla fine il campione olimpico ha finito il suo Giro dei Paesi Baschi con un anonimo ottavo posto, a oltre tre minuti di distacco dal vincitore Dani Martínez. Dopo la conclusione della corsa basca, Roglič ha svelato che dietro a questo risultato deludente ci sono stati dei problemi fisici. Il corridore soffriva già di un infortunio prima di prendere il via e la situazione è poi peggiorata con il passare delle tappe.

"È stata dura, sicuramente alla fine non ero abbastanza forte per stare insieme ai migliori" ha dichiarato Roglič, parlando poi più nello specifico dell'infortunio che ha accusato. "Ho avuto dei problemi al muscolo dietro al ginocchio già prima di venire qui e durante la settimana ovviamente non è migliorato.

Non è stata certamente una settimana di riposo" ha spiegato il campione sloveno, che però non ha pensato a ritirarsi ed è voluto arrivare in fondo alla corsa.

'Ho dato tutto'

La situazione fisica di Primož Roglič sarà valutata attentamente in questa settimana. Il suo programma lo porterebbe ora in Belgio per la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, ma una decisione finale sulla conferma di questo calendario sarà presa dopo una serie di accertamenti.

"Dobbiamo controllare bene e vedere di cosa si tratta, trattarlo nel miglior modo possibile in modo che non abbia più problemi" ha spiegato il campione della Jumbo-Visma, che non ha dato conferme sui prossimi appuntamenti a cui parteciperà. "Prima di tutto ho bisogno di rimettermi in forma, di stare bene sulla bicicletta, poi vedremo nelle prossime corse" ha dichiarato Roglič.

Nonostante questa difficile settimana, il campione sloveno ha voluto esternare tutto il suo apprezzamento per il Giro dei Paesi Baschi, una corsa che ha sempre amato e che ha voluto portare a termine, anche in condizioni precarie. "Ho decisamente dato tutto per correre nel miglior modo possibile con la squadra che avevamo. Mi è piaciuta la gente, alla prossima" ha salutato Primož Roglič.