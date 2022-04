Il destino di Paulo Dybala è ancora un rebus. L'attaccante argentino, infatti, non avrebbe ancora deciso la prossima destinazione. Su di lui ci sono Inter, Barcellona, Atletico Madrid e Psg. Il sostituto dell'attaccante dovrebbe essere uno tra Gabriel Jesus o Zaniolo, con il secondo favorito sul brasiliano.

Quale destinazione per Dybala? Atletico Madrid e Barcellona sull'argentino

In molti si stanno chiedendo quale potrebbe essere il destino di Paulo Dybala nella prossima stagione. Dato il mancato rinnovo, l'attaccante argentino in estate sarà libero di trovare una destinazione a parametro zero.

La Liga sembrerebbe essere la meta più gradita per la Joya bianconera: il Barcellona e l'Atletico Madrid, sono i club maggiormente interessati e pronti a sfoderare l'assalto decisivo. Occhi però al possibile inserimento da parte dell'Inter. Nei giorni precedenti la rottura delle trattative con la Juventus, infatti, fu tenuto un incontro importante tra Marotta, Ausilio e il procuratore Antun. Non è però ancora arrivata una risposta definitiva, dato che prima il giocatore vorrebbe valutare tutte le proposte. Prima la società nerazzurra dovrebbe cedere qualche pezzo pregiato e l'indiziato a lasciare Milano dovrebbe essere Lautaro Martinez.

Gabriel Jesus per il dopo Dybala, attenzione a Zaniolo

Chi prenderebbe il posto di Paulo Dybala per la prossima stagione?

Questa domanda se la stanno in molti tra i tifosi della Juventus, preoccupati per la partenza del loro idolo. Sono diversi, infatti, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, i nomi accostati alla società bianconera per l'estate, alcuni veritieri altri, invece, da prendere con le molle. Negli ultimi giorni, con molta insistenza, si sta facendo quello a Gabriel Jesus, già accostato alla società bianconera nel mercato di gennaio e, a questo punto, potrebbe essere lui la scelta definitiva.

In giocatore, con le sue qualità tecniche, servirebbe come il pane, dando ad Allegri più opzioni di scelta in attacco, da sfruttare. Il tormentone, però, resta sempre quello relativo a Zaniolo. Il giocatore dovrebbe non rinnovare con la Roma e la Juventus studia l'offerta giusta per convincere i giallorossi.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus in vista della prossima stagione senza Dybala, ma con Gabriel Jesus o Zaniolo in attacco aspettando il rientro di Chiesa.

Szczęsny; Danilo, De Ligt/Bremer, Bonucci, Cuadrado; Locatelli, Jorginho/Pogba, Zakaria; Chiesa, Vlahovic, Zaniolo/Gabriel Jesus.

A centrocampo, quindi, sarebbe confermato Locatelli con Zakaria e uno tra Jorginho o Pogba, mentre in difesa dovrebbe giocare De Ligt o Bremer con Bonucci. Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne Chiesa con Vlahovic e uno tra Zaniolo e Gabriel Jesus a comporre il tridente offensivo.