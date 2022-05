Doveva essere una tranquilla giornata d'attesa per gli uomini di classifica del Giro d'Italia, invece la tredicesima tappa ha tolto dai giochi Romain Bardet. Il corridore francese era stato uno dei più forti in montagna in queste prime due settimane della corsa rosa, soprattutto nel difficile arrivo in salita del Blockhaus. Il capitano del Team DSM occupava nella mattinata del 20 maggio la quarta posizione in classifica generale, ad appena 14'' dalla maglia rosa Juan Pedro López. Dopo circa 35 chilometri dal via di Sanremo, è però arrivata improvvisamente la notizia del suo abbandono.

La squadra ha poi confermato che il corridore si era ammalato ieri e che oggi ha provato a prendere il via della tappa, ma che ha dovuto arrendersi.

Addio Giro d'Italia

Romain Bardet era stato fin qui uno dei grandi protagonisti del Giro d'Italia e da esperto corridore da grandi corse a tappe, con due podi al Tour de France in bacheca, si preannunciava come uno dei principali candidati alla vittoria finale. Il francese aveva confermato l'eccellente stato di forma già palesato al vittorioso Tour of the Alps inserendosi al quarto posto in classifica generale e mettendosi anche al servizio dei compagni in alcune occasioni, come nel vittorioso sprint di Alberto Dainese a Reggio Emilia.

Bardet ha però avuto dei problemi di stomaco ieri e oggi si è dovuto ritirare dopo circa 35 chilometri della tappa numero tredici, quella che porta i corridori da Sanremo a Cuneo.

La corsa è partita a tutta velocità, con una serie di attacchi che hanno portato a comporre una fuga con Mirco Maestri, Julius van den Berg, Nicolas Prodhomme, Filippo Tagliani e Pascal Eenkhoorn.

'Non è più in grado di continuare'

Il gruppo ha percorso la prima parte della tappa a forte andatura e Romain Bardet non è stato in grado di reggere il ritmo.

Molto sofferente, il corridore francese si è fermato e poi è salito in ammiraglia. Il Team DSM ha quindi rilasciato una breve comunicazione sulle condizioni del suo capitano. "Purtroppo dobbiamo confermare che Romain Bardet ha lasciato il Giro d'Italia. Dopo essersi ammalato durante la tappa di ieri, le sue condizioni sono peggiorate nella nottata e nonostante tutti gli sforzi non è più in grado di continuare la corsa" ha comunicato la squadra del corridore francese.

Romain Bardet lascia quindi la corsa mentre occupava il quarto posto in classifica generale, posizione in cui sale ora Jai Hindley. Il Team DSM punterà ora su Thymen Arensman per ottenere un buon piazzamento in classifica generale. Il 22enne olandese occupa l'undicesimo posto a 1'27'' dalla maglia rosa Juan Pedro López, ed è anche in corsa per la maglia bianca dei giovani, graduatoria in cui è attualmente terzo.