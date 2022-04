Sorride il Ciclismo francese nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps. La breve e intensa frazione di Lienz, corsa sotto la pioggia, ha dato l'opportunità del riscatto a Thibaut Pinot, uscito in lacrime dalla tappa del 21 aprile, in cui il successo era svanito all'ultimo chilometro dopo una lunga fuga. Lo scalatore della Groupama ha reagito e ha cercato la fuga con grande energia anche il 22 aprile, centrando l'azione giusta e avendo poi ragione nel finale di David De la Cruz. Anche la corsa degli uomini di alta classifica ha regalato grandi emozioni.

Sull'ultima salita il leader Pello Bilbao è rimasto staccato sull'attacco portato da Romain Bardet, che spalleggiato dal giovane compagno Thymen Arensman, ha recuperato i pochi secondi di ritardo in classifica generale e ha conquistato la vittoria finale di questo Tour of the Alps.

Tour of the Alps, battaglia sotto la pioggia

Il Tour of the Alps si è concluso oggi con una quinta tappa di poco più di un centinaio di chilometri, disegnata sulle montagne attorno a Lienz. A dispetto della distanza ridotta, la corsa è stata molto dura sia per il percorso, segnato dalle due salite di Bannberg e dalla rampa di Stronach, sia per il maltempo che imperversato dall'inizio alla fine.

Subito dopo il via sono iniziati gli scatti, che hanno portato a comporre un gruppetto di una quindicina di uomini al comando.

Tra questi anche Thibaut Pinot e David De la Cruz, che dopo la prima scalata al Bannberg hanno staccato tutti i compagni d'avventura, scavando un solco decisivo che ha ridotto la corsa per la vittoria di tappa ad una partita a due. Il gruppo, condotto dal Team Bahrain di Bilbao, ha lasciato spazio ai fuggitivi, concedendo più di dieci minuti di vantaggio, anche per togliere di mezzo gli abbuoni dalla disponibilità di Bardet e degli altri contendenti al successo finale.

Pinot al successo dopo quasi tre anni

La corsa si è stabilizzata nella fase centrale, per poi salire di tono sull'ultima salita, i tre km al 12% verso Stronach. Pinot ha cercato insistentemente di staccare De la Cruz, riuscendo a scollinare con qualche secondo di vantaggio, ma nella successiva discesa lo spagnolo è riuscito a riagganciarsi.

La tappa si così decisa con uno sprint a due nel finale in leggera salita di Lienz. De la Cruz ci è arrivato ormai stanco e non ha potuto opporre una grande resistenza a Thibaut Pinot, che è così andato a vincere, rompendo un digiuno che durava da quasi tre anni, dal successo sul Tourmalet al Tour 2019.

La salita di Stronach ha risolto i giochi per la classifica generale. Pello Bilbao è finito subito nelle retrovie del gruppetto, facendo capire di non attraversare una giornata particolarmente buona.

Romain Bardet, distante in classifica appena due secondi, ne ha approfittato per forzare l'andatura e capovolgere l'esito della corsa. Il francese è riuscito a sbriciolare il gruppo, e solo il compagno Thymen Arensman e Michael Storer sono riusciti a tenere il suo passo. Arensman ha poi dato un supporto decisivo a Bardet nel finale in discesa e pianura verso Lienz, mettendo al sicuro il sorpasso in classifica generale.

Bardet ha concluso con 39'' di vantaggio su Bilbao e Valter, con Porte, Lopez e Sivakov ancora più attardati.

La classifica finale di questo Tour of the Alps vede quindi la vittoria di Romain Bardet, con Storer e Arensman sul podio, mentre Bilbao, grande protagonista di questa settimana con tutto il Team Bahrain, ha pagato a caro prezzo questa defaillance finale, scendendo al quarto posto.