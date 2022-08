I Commonwealth Games sono stati segnati da un terribile incidente avvenuto durante una gara del programma di Ciclismo su pista. Lo sfortunato protagonista della caduta è stato uno dei campioni più attesi dell'evento, l'oro olimpico di Tokyo 2020 Matthew Walls. Il corridore britannico, che nel ciclismo su strada gareggia per la Bora-Hansgrohe, era impegnato nella prova scratch. Ad innescare l'incidente è stata una prima caduta di altri due corridori, che ha portato Walls a cadere oltre la balaustra che delimita la parte più alta della pista, volando ad alta velocità in mezzo agli spettatori.

Matthew Walls, caduta da brividi

La terribile caduta in cui è rimasto coinvolto il campione olimpico Matthew Walls è avvenuta durante i Commonwealth Games. Si tratta di una manifestazione multisportiva, come le Olimpiadi, che si disputa ogni quattro anni tra tutti i paesi che fanno parte del Commonwealth, l'organizzazione che riunisce le ex colonie britanniche. Il programma del ciclismo su pista si svolge al Lee Valley Velopark di Londra. Walls stava partecipando alla gara dello scratch, una corsa di gruppo con traguardo unico finale.

Due corridori, il neozelandese George Jackson e l'australiano Josh Duffy, hanno avuto un contatto e sono caduti. Walls ha cercato di evitarli, ma è finito verso la balaustra ed è volato in mezzo al pubblico, un incidente terribile che ha fatto calare un silenzio carico di angoscia nel velodromo londinese.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla Federciclismo britannica, Walls è stato portato in ospedale e sarebbe cosciente. Sono stati coinvolti nell'incidente anche l'altro corridore britannico Matt Bostock, che è stato portato via in barella, ed alcuni spettatori, per i quali non si hanno al momento informazioni sulle condizioni di salute.

Un oro e un argento a Tokyo 2020

Dopo questo incidente il programma del ciclismo su pista dei Commonwealth Games è stato sospeso. Matthew Walls è un corridore britannico 24enne che si divide tra il ciclismo su strada e la pista. Su strada fa parte della Bora-Hansgrohe e il suo più grande successo è il Gran Piemonte dello scorso anno.

Ha vinto anche una tappa del Giro di Norvegia. La sua attività principale è però nei velodromi. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d'oro nell'omnium, succedendo nell'albo d'oro a Elia Viviani, e l'argento nell'americana in coppia con Ethan Hayter, il giovane talento della Ineos. Ha conquistato anche il titolo di Campione Europeo nell'omnium e nell'eliminazione, mentre nelle categorie giovanili spicca il successo ottenuto in una tappa del Giro d'Italia under 23.