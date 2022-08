Dal 28 luglio nella città di Birmingham si sta svolgendo la ventiduesima edizione dei Giochi del Commonwealth, una manifestazione sportiva che ha cadenza quadriennale e che vede come partecipanti i migliori atleti delle Nazioni del Commonwealth (Paesi ex colonie dell'impero britannico).

Nella giornata di sabato 30 luglio un incidente avvenuto al Velopark di Birmingham ha stravolto i programmi delle gare. Nel corso della gara di Ciclismo su pista c'è stato un impatto che ha visto come protagonisti ben otto ciclisti. I direttori di gara sono stati costretti a sospendere la corsa per permettere l'arrivo dei soccorsi.

Maxi caduta, otto ciclisti coinvolti tra cui la medaglia d'oro olimpica Matt Walls

Nell'incidente avvenuto al velodromo di Birmingham ad avere la peggio è stato Matt Walls. Il ciclista britannico in seguito all'impatto con gli altri corridori è stato catapultato oltre le transenne, finendo proprio dove era situato il pubblico.

Per Matt Walls, oro olimpico nella specialità dell'Omnium, sono stati minuti di paura e di tensione in seguito al volo oltre le protezioni che delimitano la pista dagli spalti. Immediato sia l'intervento dei soccorritori, ma anche quello degli allenatori e delle persone a bordo pista per aiutare tutti i feriti dell'incidente. Nel frattempo gli organizzatori della competizione hanno chiesto al pubblico di uscire dalla struttura.

Il ciclista britannico ha atteso 40 minuti prima di essere messo in sicurezza ed essere trasportato all'ospedale più vicino. In seguito all'incidente, la direzione gara ha deciso di sospendere la sessione mattutina di gare affinché i soccorritori potessero prestare le dovute attenzioni e le cure ai feriti. L'incidente in pista è avvenuto nel corso della seconda manche di qualificazione nella specialità dei 15 km di scratch maschile.

Walls è stato vittima della forza centrifuga e ha rischiato molto

La dinamica dell'incidente non sembra essere molto chiara. Secondo le prime ricostruzioni il campione olimpico britannico ha provato a evitare altri due ciclisti in gara che toccandosi sono scivolati sulla pista. Walls però è stato vittima della forza centrifuga che gli ha fatto perdere il controllo della bicicletta e lo ha letteralmente catapultato al di là delle transenne andando a finire su quelli che sono gli spalti dove erano situati gli spettatori.

Fortunatamente non ci sono stati feriti tra il pubblico, se non un caso lieve e tanto spavento. Il Team England ha informato, tramite i suoi canali social, che "Matt Walls è stato portato in ospedale per controlli precauzionali". Ricoverato anche uno degli spettatori rimasti feriti, che in precedenza era stato portato via su una sedia a rotelle, coperto di sangue.