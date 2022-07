Reduce da un Tour de France deludente e pronto a volare negli Stati Uniti per un periodo di allenamento, Peter Sagan ha annunciato una novità interessante e curiosa. Il tre volte campione del mondo di Ciclismo su strada non ha mai nascosto la sua predilezione per il ciclocross e la mountain bike, specialità a cui si è dedicato con profitto nelle categorie giovanili. Sagan farà un ritorno al fuoristrada in una specialità nuova, quella delle corse con le MTB elettriche. Il campione slovacco ha confermato la sua presenza ai Campionati Mondiali di categoria, che si svolgeranno il 26 agosto.

Peter Sagan: 'Sarà una festa'

Questa incursione nel fuoristrada non è una prima assoluta da quando Peter Sagan è diventato professionista. Già nel 2016 il fuoriclasse slovacco tornò per un breve periodo a cimentarsi con le gare di mountain bike per prendere parte alle Olimpiadi di Rio, dove però concluse la prova con un ritiro. Sei anni dopo quella sfortunata avventura, Sagan ha annunciato di concedersi un altro momento da dedicare al fuoristrada. Il corridore della TotalEnergies ha confermato che prenderà parte ai Mondiali riservati alle MTB elettriche, le biciclette a pedalata assistita che tanto successo stanno avendo negli ultimi anni. La corsa si terrà in Francia, a Les Gets, venerdì 26 agosto.

Il tre volte iridato ha però messo le mani avanti sulle sue possibilità in questa prova, per lui del tutto nuova. Sagan ha spiegato che andrà in Francia principalmente per fare una bella esperienza e divertirsi. "Non potrò essere competitivo, non vado per questo, sarà soprattutto una festa" ha dichiarato il campione della TotalEnergies.

Impegni negli Usa, in Europa, Canada e Australia

L'impegno di Peter Sagan in questo Mondiale per MTB a pedalata assistita sarà inserito in mezzo a un programma di gare di un giorno che caratterizzeranno il finale di stagione. Concluso il Tour de France, il corridore slovacco farà un periodo di allenamento in altura negli Stati Uniti.

Il rientro in gruppo è previsto per il 21 agosto alla Bemer Classic, la corsa tedesca conosciuta negli anni scorsi come Classica di Amburgo. Sagan correrà quindi il Mondiale di Les Gets e resterà in Francia per il Gp de Plouay di domenica 28 agosto.

Dopo questi tre impegni, il corridore della TotalEnergies volerà di nuovo oltreoceano per prendere parte alle due corse World Tour canadesi, il Gp Québec del 9 settembre e il Gp Montréal dell'11, già entrambe nel suo palmarès. Questi dovrebbero essere gli ultimi impegni prima dei Mondiali su strada, dove cercherà il quarto titolo, mai raggiunto da nessuno nella storia del ciclismo. Il programma scelto da Sagan è molto leggero per il numero di corse, ma impegnativo per i tanti spostamenti, visto anche che la corsa iridata è in programma in Australia, a Wollongong, il 25 settembre.