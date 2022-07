Il Giro d'Italia donne ha già spaccato in due la classifica generale dopo appena tre tappe. Dopo il prologo e le due frazioni pianeggianti in Sardegna, la corsa rosa si è trasferita in Emilia - Romagna, dove oggi ha ripreso il suo viaggio ripercorrendo parte del tracciato della Granfondo Nove Colli. La tappa ha disegnato un percorso impegnativo, con partenza ed arrivo a Cesena, e il Barbotto come salita più impegnativa. Proprio qui si è decisa la tappa, con un'azione che potrebbe risultare determinante anche per l'intero Giro. Annemiek Van Vleuten, Mavi Garcia e Marta Cavalli hanno fatto la differenza in salita e scavato un solco importante con tutte le inseguitrici.

La Van Vleuten ha poi vinto la tappa davanti alla Garcia, conquistando anche la maglia rosa, mentre la Cavalli ha perso terreno nel finale concludendo la corsa con 43'' di distacco.

Giro, tappa risolta sul Barbotto

Archiviata la tre giorni in Sardegna e tornata in continente, la carovana del Giro d'Italia donne si è rimessa in moto con la terza tappa, la Cesena - Cesena di 120 chilometri. Il tracciato ha superato le salite di Bertinoro, Barbotto e Monteleone, proponendo un percorso molto tecnico e con pochi tratti di respiro e recupero.

Nelle fasi iniziali hanno provato ad andarsene dal gruppo prima Lara Vieceli e poi Franziska Brausse, ma entrambi i tentativi sono stati ben presto annullati.

Il gruppo è arrivato ancora pressochè unito ai piedi della salita del Barbotto, dove la selezione è stata nettissima. Al comando sono rimaste Marta Cavalli, Annemiek Van Vleuten e Mavi Garcia. Il gruppo ha inizialmente cercato di reagire, ma con il passare dei chilometri l'intensità dell'inseguimento si è sempre più affievolita, consentendo alle tre battistrada di scavare un solco enorme.

Tre in fuga nella classifica generale

Sulla salita di Monteleone il distacco del gruppetto inseguitore, con tra le altre Persico e Longo Borghini, ha superato abbondantemente i tre minuti e la tendenza è continuata fino all'arrivo.

L'ultima salita di Carpineta ha messo un po' alle corde Marta Cavalli, che non è riuscita a tenere il ritmo imposto da una scatenata Van Vleuten. La campionessa olandese ha scollinato insieme alla Garcia, con l'azzurra distante pochi secondi, ma gli ultimi chilometri hanno ampliato il distacco.

Nel finale di Cesena la Garcia ha provato a sorprendere la Van Vleuten, che però ha reagito prontamente superandola e andando a vincere la tappa. La Cavalli ha concluso a 43'', mentre il gruppetto con Longo Borghini e Persico ha chiuso a 4'51'', un distacco pesante in ottica classifica generale.

Classifica del Giro d'Italia donne dopo la terza tappa pic.twitter.com/2lEBW0YJyu — Alessandro Cheti (@girociclismo) July 4, 2022

Van Vleuten ha conquistato la maglia rosa con un vantaggio di 25'' su Garcia e 57'' su Cavalli. La classifica si spacca in due a questo punto, con la Longo Borghini quarta ma distante ben 5'.