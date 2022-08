A cinquanta giorni dalla corsa in linea dei mondiali, il Ct della nazionale belga di Ciclismo, Sven Vanthourenhout, ha già annunciato parte della squadra che schiererà al via di Wollongong il prossimo 25 settembre e i ruoli che verranno assegnati ai suoi corridori.

Il Belgio è reduce da un'edizione disastrosa, quella disputata sulle strade di casa di Leuven, iniziata con ambizioni stellari e finita con un flop nel risultato e tante polemiche tra gli atleti. In quella occasione, Wout van Aert era stato designato come leader unico, con Remco Evenepoel e il resto della squadra al suo servizio, ma il fuoriclasse belga aveva tradito le attese degli appassionati di casa e i pronostici che lo vedevano come il favorito numero uno.

Quando Julian Alaphilippe lanciò l'attacco decisivo per conquistare la sua seconda maglia iridata, van Aert non riuscì a reagire e finì la corsa solo all'11° posto.

Belgio, ai mondiali di ciclismo con il doppio leader

Il dopo-corsa in casa belga fu particolarmente caldo. Evenepoel si lamentò pubblicamente per il ruolo secondario al quale era stato relegato, e la polemica con van Aert si prolungò per settimane.

Il Ct Sven Vanthourenhout ha dovuto cercare una soluzione per far convivere i due big del ciclismo belga in vista della prossima edizione dei mondiali, in programma a Wollongong, in Australia, il 25 settembre.

Le vittorie di Evenepoel alla Liegi e alla recente Clasica di San Sebastian - entrambe ottenute al termine di lunghe fughe solitarie - hanno fatto crescere in modo esponenziale le quotazioni del 22enne della Quickstep, che otterrà un ruolo da leader nella nazionale belga.

In un'intervista al giornale Het Laatste Nieuws, Vanthourenhout ha già anticipato come gestirà la convivenza tra van Aert ed Evenepoel. Per cercare di superare i problemi del passato e far andare d'accordo i due, il Ct ha creato di fatto due mini squadre in seno alla nazionale belga.

"Wout van Aert e Remco Evenepoel saranno i leader ai mondiali.

Ognuno di loro avrà un gregario personale. Per van Aert, in linea di principio, sarà Tiesj Benoot. Per Evenepoel al momento non c'è ancora certezza, ma potrebbe essere Yves Lampaert", ha spiegato Vanthourenhout.

Niente crono per van Aert

Le altre scelte saranno fatte a fine agosto, ma un posto è già stato assegnato: "Jasper Stuyven è una certezza - ha sottolineato il Ct belga - Dobbiamo ancora decidere per gli altri".

Vanthourenhout ha una grande abbondanza di corridori tra cui scegliere i tre che mancano per raggiungere gli otto della squadra da schierare ai mondiali. Tra questi spiccano le candidature di Dylan Teuns, vincitore della Freccia Vallone, di Tim Wellens, Quinten Hermans, Dries De Bondt, senza dimenticare l'ex campione olimpico Greg Van Avermaet o uomini di fatica come Victor Campenaerts e Tim Declerq.

Vanthourenhout ha confermato anche che van Aert non parteciperà alla gara a cronometro dei mondiali di ciclismo, preferendo concentrarsi unicamente sulla corsa in linea.