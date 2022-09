Riecco Jonas Vingegaard. Il vincitore del Tour de France è tornato a correre oggi, 27 settembre, alla CRO Race, breve corsa a tappe che si disputa in Croazia, ad oltre due mesi di distanza dal vittorioso arrivo del Tour de France. Il campione danese era quasi sparito dopo la conquista della maglia gialla, rinunciando anche alla chiamata della nazionale per i Mondiali. Vingegaard ha raccontato di aver faticato a calarsi nella nuova dimensione in cui viene proiettato chi vince il Tour de France, e di aver avuto bisogno di questo lungo periodo di pausa dalle corse per rimettersi in equilibrio psicofisico.

Vingegaard: ‘Avevo bisogno di riposo’

L’ultima immagine da corridore di Jonas Vingegaard era stata quella dei Campi Elisi, lo scorso 24 luglio, con la maglia gialla di vincitore del Tour de France. Da allora lo scalatore danese non ha partecipato più a nessuna corsa, ha presenziato ad alcuni eventi e kermesse, per poi sparire e cancellare ogni impegno agonistico, Mondiale compreso.

Finalmente Vingegaard è ricomparso oggi, martedì 27 settembre, alla CRO Race, corsa a tappe croata che si conclude domenica 2 ottobre. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della corsa, e in un’intervista concessa all’emittente danese TV2, Vingegaard ha raccontato quanto sia stato complicato per lui gestire tutte le richieste e gli impegni che gli sono piovuti addosso dopo la vittoria del Tour de France.

Il corridore danese ha avuto bisogno di allontanarsi dalla luce dei riflettori, una situazione nuova e nella quale non si è calato con la naturalezza di altri colleghi, su tutti Tadej Pogačar.

“Mi sarebbe piaciuto correre il Giro di Danimarca, ma mi sono reso conto di aver bisogno di riposo. Quello che arriva quando vinci il Tour de France è una specie di bombardamento mentale.

È davvero difficile parlare ogni giorno con i media, con i tifosi, è bello ma anche stancante” ha raccontato il campione della Jumbo-Visma.

Ultimo obiettivo stagionale è il Giro di Lombardia

Dalla CRO Race, Vingegaard si è detto pronto ad affrontare quest’ultimo scorcio di stagione, in cui punta a un Giro di Lombardia da protagonista.

“È la mia prima corsa dopo il Tour e spero di essere in forma. Avevo bisogno di una pausa dopo il Tour, e poi di riprendere progressivamente per il Lombardia. Penso che questa corsa sia una buona preparazione. In questi due mesi mi sono riposato, poi sono andato in Spagna per allenarmi in vista di questa corsa. Spero di essere in forma, lo capiremo nelle prossime settimane” ha dichiarato Vingegaard. Il Lombardia, ultimo appuntamento del calendario World Tour, si terrà sabato 8 ottobre, su un percorso di 253 chilometri da Bergamo a Como.