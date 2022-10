Mentre la stagione agonistica è ormai in pausa, il mondo del ciclismo sta definendo le ultime trattative per completare gli organici delle squadre in vista del 2023. I Team World Tour sono a buon punto nella costruzione dei rispettivi roster. Quasi tutti i corridori più importanti hanno già definito il proprio futuro con cambi di squadra e rinnovi ufficializzati da tempo, ma qualche casella si sta ancora riempiendo in questi giorni. La EF Easy Post ha annunciato il rinnovo di uno dei veterani del Ciclismo professionistico, Rigoberto Urán. Il 35enne colombiano aveva recentemente aperto alla possibilità di chiudere la carriera, ma visti anche i buoni risultati del finale di stagione, ha deciso di allungare l'attività.

Urán: 'Tanta passione per quello che faccio'

Urán e la EF hanno confermato la firma di un contratto biennale, cancellando così i propositi di ritiro. "Ho deciso di continuare a correre perché mi piace, ho tanta passione per quello che faccio" ha commentato il corridore colombiano, che ha trovato l'equilibrio giusto per continuare la carriera senza sacrificare la vita privata. "La cosa più importante è il supporto della mia famiglia. Siamo spesso lontani dalla Colombia, ma a loro piace stare qui in Europa e questo è importante. Anche io sto bene qui, posso combinare la mia carriera con la vita in Colombia, quindi ho deciso di continuare ancora per qualche anno" ha dichiarato Rigoberto Urán.

Il corridore colombiano fa parte della squadra di Jonathan Vaughters dal 2016, quando ancora si chiamava Team Cannondale.

Qui ha raggiunto molti dei risultati più prestigiosi della sua carriera, su tutti il secondo posto al Tour de France 2017, con una vittoria di tappa, la classica Milano - Torino e una tappa dell'ultima Vuelta España.

López verso la rottura con la Astana

Al centro delle voci di questa fase finale del ciclomercato c'è anche la Astana.

La squadra kazaka è reduce da una stagione molto negativa e il budget più limitato rispetto a qualche anno non ha permesso a Vinokourov di intervenire in maniera importante sul mercato. Le uniche novità in entrata sono il ritorno del veterano Luis León Sánchez, nella scorsa stagione al Team Bahrain, e la promozione del venezuelano Harold Martín López dal vivaio interno.

"Tornare alla Astana mi porta felicità e motivazione. Vorrei ringraziare Vinokourov e l'intera dirigenza per l'opportunità. Sono grato allaBahrain Victorious, ma non vedo l'ora di riunirmi alla Astana" ha commentato Sánchez, che ha già militato nella squadra kazaka dal 2015 al 2021

A mettere ancora più dubbi sulla competitività della Astana nella prossima stagione è arrivata la voce della probabile rottura con Miguel Ángel López, svelata da Zikloland. Lo scalatore colombiano, quest'anno quarto alla Vuelta España, ha ancora un anno di contratto con il team kazako, ma sembra intenzionato ad andarsene. Il rapporto tra il corridore e la squadra si sarebbe rotto nella scorsa estate, per il presunto coinvolgimento di López nel caso Maynar, un'inchiesta che ha svelato un traffico di farmaci vietati in Spagna.

La Astana ha sospeso il colombiano per una decina di giorni, per poi reintegrarlo e permettergli di correre la Vuelta. La Guardia Civil ha negato ogni indagine su López, che non avrebbe gradito il comportamento della squadra e starebbe cercando di andarsene.