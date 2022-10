Archiviate anche le ultime corse di questa stagione 2022 di Ciclismo professionistico, è arrivato il momento di tirare le somme e tracciare i bilanci di nove mesi di intensa attività. L'annata del ciclismo ha regalato classiche e tappe indimenticabili, imprese e numeri da fuoriclasse assoluti, dalla Strade Bianche di Pogačar al Mondiale di Evenepoel, passando per il Tour della maglia gialla Vingegaard e di un gigantesco Van Aert. Al di là delle emozioni e dei ricordi che ognuno porta con sè, la stagione si può rileggere più freddamente anche attraverso i numeri, che confermano il livellamento verso l'alto che ha portato a questo spettacolo straordinario.

Ciclismo, Evenepoel a quota 15 vittorie

Per la seconda volta consecutiva è stato Tadej Pogačar a chiudere la stagione con il maggior numero di vittorie. Un anno fa il fuoriclasse sloveno aveva dovuto condividere la leadership di questa classifica insieme a Van Aert e Roglic, mentre stavolta ha chiuso al comando tutto solo. Pogačar ha messo a segno ben sedici vittorie, tra cui la Strade Bianche, il Lombardia e la Tirreno Adriatico, oltre a tre tappe del Tour de France. Gran parte di questi successi sono arrivati in corse World Tour, a conferma della continuità ad altissimi livelli che il campione della UAE è in grado di mantenere per tutta la stagione. Pogačar ha vinto dodici gare WT, battendo il record di successi stagionali nella massima categoria, stabilito da Peter Sagan, Primoz Roglic e Sam Bennett con undici.

Nella classifica dei plurivittoriosi della stagione, il vincitore del Lombardia ha preceduto Remco Evenepoel, che ha concluso il 2022 con quindici successi, tra cui Liegi, Vuelta e Mondiali. Dietro ai due fenomeni del ciclismo mondiale c'è spazio per tanti velocisti. Fabio Jakobsen è terzo con tredici vittorie, seguito dal giovane e promettentissimo Olav Kooj con dodici e Mads Pedersen con dieci.

UAE e Jumbo plurivittoriose tra le squadre

Uno dei risultati più eclatanti emersi nelle classifiche di fine stagione è la fine dell'imbattibilità della Quickstep nella classifica delle vittorie di squadra. Il team belga aveva vinto questa graduatoria negli ultimi nove anni, ma stavolta è stato superato allo sprint finale da UAE e Jumbo.

Le squadre di Pogačar e Vingegaard sono andate a segno 48 volte, contro i 47 successi della Quickstep. La formazione guidata da Lefevere ha concentrato gran parte delle vittorie su due corridori, Evenepoel e Jakobsen, contrariamente alla sua vocazione di team in grado di portare al successo un gran numero di uomini diversi.

After 9 years finishing the season as the most successful team (# wins), in 2022 QST couldn't match the win record of TJV and UAD. pic.twitter.com/kUcXJ3tVPH — El tío del dato (@eltiodeldato) October 17, 2022

Nella classifica delle vittorie per squadra, spicca in negativo l'ultimo posto della Astana, storicamente una delle formazioni più vincenti, che quest'anno ha vissuto una stagione da dimenticare con appena cinque successi.

Tra le nazioni è invece la Francia ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie nel ciclismo pro 2022. I corridori transalpini sono andati a segno in 117 occasioni, mentre il Belgio si è fermato a 109 e l'Olanda a 92. In questa classifica l'Italia occupa la quarta piazza con 86 successi, anche se in gran parte ottenuti in corse fuori dal World Tour. Un dato che salta all'occhio in tutte le graduatorie di fine stagione è il grande equilibrio tra le forze maggiori, segno di un deciso livellamento verso l'alto.