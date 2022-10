Mentre l'attività su strada sta ormai chiudendo i battenti, il Ciclismo su pista si appresta invece a vivere il momento clou della stagione. Da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre, si tengono nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines di Parigi, i Mondiali di ciclismo su pista, per la seconda volta consecutiva ospitati in Francia. L'Italia arriva al via dell'evento con grandi ambizioni, per cercare di ripetere l'eccellente risultato della scorsa edizione. Un anno fa, a Roubaix, Ganna e compagni portarono a casa ben 10 medaglie (quattro ori, tre argenti, tre bronzi), e anche stavolta la compagine azzurra ha numerose frecce da medaglia in faretra.

Mondiali su pista, si corre nel velodromo di Parigi '24

I Mondiali di ciclismo su pista 2022 si svolgono nel medesimo velodromo che tra due anni ospiterà anche le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'evento non assegna punti per la qualificazione olimpica, che scatterà dalla prossima stagione, ma rappresenta comunque un importante contatto con l'impianto olimpico. Il programma parte mercoledì 12 e si conclude domenica 16 ottobre. Ogni giornata è suddivisa in una sessione mattutina, con qualificazioni e turni eliminatori, e una serale, in cui vengono assegnate le medaglie.

I Mondiali di ciclismo su pista si potranno seguire in diretta tv sia su Rai Sport che su Eurosport, e in streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery Plus.

Ogni giorno verrà trasmessa la sessione serale, mentre quella mattutina non sarà coperta.

Ecco il programma delle finali dei Mondiali di ciclismo su pista:

Mercoledì 12 ottobre - Dalle ore 18.30: Scratch donne - Sprint a squadre donne - Sprint a squadre uomini.

Giovedì 13 ottobre - Dalle 18.30: Inseguimento a squadre uomini - Eliminazione donne - Keirin uomini - Scratch uomini - Inseguimento a squadre donne.

Venerdì 14 ottobre - Dalle ore 18.30: Corsa a punti uomini - Chilometro da fermo uomini - Inseguimento individuale uomini - Omnium donne - Sprint donne.

Sabato 15 ottobre - Dalle ore 17.30: 500 metri da fermo donne - Madison donne - Inseguimento individuale donne - Omnium uomini.

Domenica 16 ottobre - Dalle ore 13.30: Corsa a punti donne - Madison uomini - Sprint uomini - Keirin donne - Eliminazione uomini.

Amadio: 'Lo scorso anno abbiamo raccolto moltissimo'

L'Italia si presenta a questi Mondiali di ciclismo su pista sull'onda dell'entusiasmo generato dal record dell'ora di Filippo Ganna e con grandi ambizioni in molte specialità.

Le maggiori chance di medaglia sono riposte nelle gare di inseguimento a squadre e individuale, sia maschili che femminili, oltre che nelle prove endurance come corse a punti, madison ed eliminazione. Anche il settore della velocità ha mostrato degli interessanti progressi negli ultimi tempi, pur restando in forte ritardo rispetto al top mondiale.

"Lo scorso anno abbiamo raccolto moltissimo" ha dichiarato Roberto Amadio, team manager delle squadre nazionali. "Eravamo nell’anno olimpico e godevamo di grande motivazione e condizione. Comunque possiamo essere ancora grandi protagonisti e ce la giocheremo con le altre nazioni leader" ha continuato Amadio.

Tra i più attesi della spedizione azzurra ci sono Filippo Ganna e Jonathan Milan, grandi favoriti nell'inseguimento, Elia Viviani, campione in carica nell'eliminazione, Vittoria Guazzini, reduce dall'oro mondiale under 23 a cronometro, ed Elisa Balsamo, già quattro volte a medaglia ai Mondiali su pista.

Ecco gli azzurri convocati per i Mondiali di ciclismo su pista.