Nel giorno della presentazione della squadra in vista della stagione 2023 di ciclismo, la Jumbo Visma ha ufficializzato anche i programmi dei propri campioni. Lo squadrone olandese, dominatore dell'ultima edizione del Tour de France, ha deciso di alzare ancora l'asticella delle ambizioni e di puntare sia alla riconferma della maglia gialla che al successo del Giro d'Italia. Jonas Vingegaard sarà il leader del team in Francia, per una nuova sfida a Tadej Pogacar che si preannuncia già elettrizzante. Il campione in carica avrà al suo fianco uno schieramento stellare, con Wout Van Aert che potrebbe essere ancora il fattore decisivo per la squadra olandese.

Al Giro d'Italia sarà invece Primož Roglič ad assumere la leadership per alzare le ambizioni della Jumbo Visma.

Jonas Vingegaard: 'Puntiamo ad un'altra vittoria'

Durante la presentazione della squadra per il 2023, la Jumbo Visma ha svelato il progetto che è stato disegnato a tavolino per i grandi giri. La squadra olandese ha deciso di dividere i compiti e le responsabilità tra i suoi due campioni da corse a tappe, Jonas Vingegaard e Primož Roglič. Il danese sarà il leader al Tour de France, lo sloveno al Giro d'Italia. Per entrambi l'obiettivo è chiaro: la vittoria finale, da costruire anche grazie ad uno schieramento che, sia in Italia che in Francia, si preannuncia di grande qualità.

Vingegaard ha spiegato che, nonostante le voci di una sua possibile presenza al Giro d'Italia, la sua priorità è sempre stata la difesa della maglia gialla.

"Il mio desiderio era di tornare al Tour per difendere il titolo. Sono felice di tornare, puntiamo ad un'altra vittoria. Ovviamente sarà diverso. Da una parte ci sarà più pressione, dall'altra no, perché ho già vinto un Tour. Se accadrà di nuovo, potrò essere ancora orgoglioso di quello che ho fatto", ha dichiarato il campione danese.

La Jumbo Visma ha annunciato una mini selezione per il Tour de France, comprendente quattro corridori. Insieme a Vingegaard andranno alla corsa gialla anche Wout Van Aert, determinante nella scorsa edizione per il successo del danese, Tiesj Benoot e il nuovo arrivato Dylan Van Baarle.

Primož Roglič: 'Il Giro è una corsa che amo'

Nello schieramento per il Tour de France non ci sarà certamente Primož Roglič. Il campione sloveno è stato insignito del ruolo di leader per il Giro d'Italia, con al fianco Wilco Kelderman come una seconda punta e un solido gregario come il connazionale Jan Tratnik. Roglič salterà poi il Tour e si ripresenterà con ogni probabilità al via della Vuelta Espana, corsa già vinta per tre volte.

Al Giro, il numero uno della Jumbo Visma sarà chiamato alla sfida con Geraint Thomas, Alexander Vlasov, Joao Almeida e soprattutto con il Campione del Mondo Remco Evenepoel [VIDEO], già suo avversario diretto nell'ultima Vuelta. "Il Giro d'Italia è una corsa che amo, ma che non ho ancora vinto" ha commentato Primož Roglič, che è reduce da un'operazione alla spalla.

"Mi sto riprendendo da quell'intervento. Spero di essere in grande forma a maggio, farò tutto il possibile per riuscirci" ha aggiunto il campione sloveno.

Merijn Zeeman, tecnico della Jumbo Visma, ha spiegato che la scelta di dividere Vingegaard e Roglic, contrariamente a quanto fatto nell'ultima stagione, è stata fatta per cercare di conquistare sia la maglia rosa che quella gialla. "Ovviamente una squadra con Jonas e Primoz sarebbe più forte, ma siamo fiduciosi di poter vincere il Tour anche in questo modo ed abbiamo la stessa ambizione per il Giro d'Italia" ha spiegato Zeeman.