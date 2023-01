Ancora pochi giorni e poi il ciclismo professionistico ripartirà con le prime corse della stagione 2023. I team e i corridori sono ormai quasi pronti per il debutto, che per alcuni avverrà già il 17 di gennaio al Tour Down Under, in Australia. Negli ultimi allenamenti di preparazione sono state avvistate anche alcune novità. Una delle più rilevanti riguarda la EF Easy Post. I corridori della squadra americana stanno pedalando su una nuova bicicletta realizzata da Cannondale, il modello SuperSix Evo 4.

Ciclismo, la EF resta in rosa

Come tante altre squadre del Ciclismo professionistico, anche la EF Easy Post si sta allenando in Spagna in quest’ultimo periodo che precede l’avvio della stagione.

Nei loro allenamenti i corridori hanno sfoggiato le nuove divise che saranno indossate quest’anno ed hanno pedalato su un inedito modello di bicicletta della Cannondale.

Sui social sono state pubblicate molte immagini dei ragazzi della EF in allenamento, riprese sia dai corridori stessi che da fotografi professionisti ed occasionali, e le novità sono risaltate in maniera evidente. Per quanto riguarda la divisa, la stessa squadra ha poi presentato ufficialmente la livrea che distinguerà i corridori in questa nuova stagione, confermando che si tratta di quella avvistata in strada. Sulla maglia predominerà il rosa, mentre i pantaloncini saranno neri.

Team camp in Girona, Spain gave us lots of great rides show off our new threads. We took to some of our favorite roads and put our new kit in action. More epic rides ahead.



Check out our decked out squad: https://t.co/m8cRSduzeS pic.twitter.com/i7mApXa2fp — EF Pro Cycling (@EFprocycling) January 5, 2023

Bettiol subito al debutto in Australia

La bicicletta è invece la nuova Cannondale Supersix Evo 4, l’evoluzione del modello 3 lanciato nell’estate del 2019.

La bici presenta diverse novità soprattutto nel tubo verticale, il cui disegno è stato rivisto anche nella congiunzione con i foderi, che ora sono più bassi. Nelle immagini circolate sui social si notano anche un nuovo movimento centrale filettato e un aumento dello spazio nella forcella anteriore, per ospitare pneumatici di dimensioni maggiori.

Non è ancora chiaro se la EF EasyPost correrà già al Tour Down Under con questa nuova bicicletta o se il suo debutto sarà rimandato alle settimane successive. La corsa a tappe australiana segna l'avvio della stagione del ciclismo professionistico e del calendario World Tour.

Il via è fissato per martedì 17 gennaio, la conclusione per domenica 22. La EF sarà al via con uno schieramento di qualità, guidato dal vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol. Con il toscano ci saranno anche Mikkel Frolich Honorè, Jens Keukeleire, Sean Quinn, Jonas Rutsch, Tom Scully e Lukasz Wizniowski.

Per il prosieguo della stagione, la squadra diretta da Jonathan Vaughters, punterà molto sul nuovo acquisto Richard Carapaz, che sarà il leader al Tour de France e alla Vuelta Espana. Per le classiche sarà invece Alberto Bettiol il punto di riferimento del team, che conta anche su un giovane talento molto promettente, Andrea Piccolo, uno dei nomi nuovi più interessanti del ciclismo italiano.