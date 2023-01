Con la fine dell'anno solare 2022, anche nel mondo del ciclismo si possono tracciare dei bilanci su tutto quanto accaduto negli ultimi dodici mesi.

Partendo dai dati dell'app Strava, la più usata piattaforma per la condivisione dei percorsi di allenamento e di gara, il sito specializzato Velofacts ha redatto le classifiche dei corridori più attivi dell'anno per chilometri percorsi, dislivelli e numero di ore passate in bicicletta. Dalla raccolta e dall'analisi dei dati emergono alcuni numeri interessanti, che servono a farsi un'idea della mole di lavoro svolta da un corridore professionista.

Più di mille ore in bici per i campioni del ciclismo

Il corridore professionista ad aver caricato su Strava il maggior chilometraggio nell'anno solare 2022 è stato il polacco Lukasz Owsian. Il 30enne della Arkea Samsic ha coperto 40.401 chilometri in 1210 ore trascorse in bicicletta. Se si restringe la ricerca ai soli corridori della categoria World Tour, la Serie A del Ciclismo, in testa c'è però il Campione del Mondo Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga ha percorso 35.607 chilometri tra le gare e gli allenamenti caricati su Strava, superando un dislivello di poco superiore ai 500.000 metri. Evenepoel ha passato in bicicletta 1066 ore, pedalando a una media di 33,6 chilometri orari.

Appena sopra il tetto dei 35.000 chilometri percorsi in un anno ci sono anche, nell'ordine, Thymen Arensman, Mikel Bizkarra e Jonas Abrahamsen, con l'ex Campione Olimpico Greg Van Avermaet appena sotto.

Il corridore ad aver superato il maggior dislivello è però l'americano Joseph Dombrowski. In sella alla sua Wilier, il 31enne della Astana ha scalato 588.000 metri di dislivello totale nel corso del 2022.

Most strava km's by World Tour and Pro Conti riders in 2022 pic.twitter.com/3UHuTcCNdA — Velofacts (@velofacts) December 31, 2022

Wurf, un anno a quaranta all'ora

Un altro dato curioso da valutare è quello della velocità media.

In questo caso il leader della stagione 2022 è Cameron Wurf, che ha pedalato a 40,2 chilometri orari di media, probabilmente anche grazie a molto lavoro effettuato dietro a dei mezzi a motore.

Nelle classifiche spicca anche la presenza della Campionessa del Mondo Annemiek Van Vleuten. La dominatrice della stagione del ciclismo femminile è da sempre nota per i suoi allenamenti particolarmente lunghi e massacranti.

La ciclista olandese, che quest'anno ha vinto Giro, Tour e Vuelta, ha pedalato per ben 1154 ore nel 2022. Il dato pone la Van Vleuten al secondo posto, dietro solo ad Owsian e davanti a tutti i campioni del World Tour. La campionessa olandese ha percorso poco più di 32.000 chilometri, ed anche il dato del dislivello superato è molto alto, attestandosi poco sopra i 450.000 metri. In questa classifica delle ore passate in bici c'è un'altra donna a completare il podio, Megan Armitage, mentre il primo corridore di livello World Tour è Robert Gesink con 1099.