Dopo un paio di settimane di pausa, sono tornati in azione i due fenomeni del ciclocross, Mathieu Van der Poel e Wout van Aert. I due eterni rivali si sono dati appuntamento a Benidorm, tappa spagnola della Coppa del Mondo, per un'ultima sfida diretta prima dei Mondiali di Hoogerheide del 4 febbraio. La gara, su un circuito molto veloce e diverso da quelli più classici, è stata equilibrata e ha visto anche Laurens Sweeck ed Eli Iserbyt rimanere in quota fino all'ultimo giro. Il finale è stato però uno scontro frontale senza esclusione di colpi tra i due protagonisti più attesi.

Mathieu Van der Poel ha compiuto un paio di sorpassi spettacolari in punti strategici del percorso e si è presentato in testa sul breve rettilineo finale dove van Aert non ha più trovato lo spazio per cercare la rimonta.

Mathieu van der Poel wins in Benidorm ☀ after a long sprint with Wout van Aert. 🥵 Eli Iserbyt 🥉 takes the final place on the podium. With a 4️⃣th place, Sweeck is the overall winner of the #CXWorldCup. 🏆 pic.twitter.com/H7rizeWYpj — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 22, 2023

Ciclocross, Pidcock parte forte

Quasi in appendice alle elettrizzanti sfide del periodo natalizio, Mathieu Van der Poel e Wout van Aert hanno voluto regalare un ultimo show in questa splendida stagione di ciclocross.

I due fuoriclasse si sono presentati al via della tappa di Benidorm della Coppa del Mondo, dove è rientrato anche il campione del mondo Tom Pidcock assente dalla gara di Capodanno a Baal dove incappò in una spettacolare caduta.

Il tracciato di Benidorm si è rivelato velocissimo, un contesto molto diverso da quelli abituali di Belgio e Olanda, scenari più classici del ciclocross.

Tom Pidcock è partito forte e ha cercato di approfittare di alcuni tratti di discesa molto veloce dove far valere le sue doti di guida. La prova del campione del mondo, fermo da tre settimane, è però andata in calando, e dopo un paio di giri il comando della corsa è passato a Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse olandese si è dimostrato più a suo agio rispetto alle ultime corse disputate, in cui era apparso in difficoltà per i problemi alla schiena che lo affliggono da tempo.

VDP ha provato a forzare nel quarto giro in un tratto sabbioso, ma il percorso non ha consentito grandi differenze. Davanti si è così formato un quintetto con Van der Poel, van Aert, Pidcock, Sweeck e Iserbyt.

It looks like we'll have another battle between Van der Poel and Van Aert today! Both are flying down the long descent 🚀, where the decision might be made in the final lap. #CXWorldCup pic.twitter.com/vBUJO0jtgJ — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 22, 2023

Van der Poel, sorpasso decisivo in discesa

Nella seconda parte della gara van Aert ha preso il comando delle operazioni con una serie di progressioni formidabili. VDP è apparso al limite in alcuni frangenti, ma non ha perso contatto, e qualche momento di pausa ha consentito a Sweeck e Iserbyt di rientrare, mentre Pidcock ha ceduto più nettamente.

Tutto si è così deciso nel giro conclusivo, dove Van der Poel e Van Aert si sono giocati la vittoria in una lotta senza esclusione di colpi. L'olandese ha compiuto un primo sorpasso per entrare in testa nel tratto sabbioso, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso il belga, che ha ripreso la testa. VDP ha allora deciso di anticipare il rivale con un altro sorpasso mozzafiato in discesa.

Il quattro volte iridato ha così potuto condurre il gioco nell'ultimo tratto, in cui van Aert non ha più trovato occasioni per tentare di ribaltare la situazione. Van der Poel è così entrato nel brevissimo rettilineo finale davanti e scegliendo la sua traiettoria ha chiuso la porta a ogni tentativo di sorpasso di van Aert, che è andato a sfiorare le transenne ma non ha potuto far altro che accontentarsi della seconda piazza.

Più staccato, Iserbyt ha concluso terzo davanti a Sweeck e Pidcock. Ora Mathieu Van der Poel e Wout van Aert si prenderanno un paio di settimane di pausa dalle gare, per ripresentarsi all'ultimo e più prestigioso appuntamento della stagione di ciclocross, i Mondiali di Hoogerheide del 4 febbraio.