Il rapporto tra Chris Froome e i freni a disco continua a essere piuttosto complicato. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha più volte criticato la nuova tipologia di freni che negli ultimi anni ha preso il sopravvento nel mondo del ciclismo professionistico e ha aggiunto un nuovo capitolo a questa sua personale battaglia. Durante una tappa del Tour du Rwanda, Froome è andato in fuga solitaria, ma ha visto svanire la sua azione d'attacco anche a causa di una foratura che gli ha fatto perdere molto più tempo del previsto. Il campione della Israel ha raccontato di essersi dovuto fermare due volte e che i cambi di ruota sono stati particolarmente lenti proprio a causa dei freni a disco.

Ciclismo, l'avventura di Froome in fuga al Tour du Rwanda

La nuova tipologia di freni rende un po' più difficoltoso il cambio di ruota e per questo le squadre preferiscono spesso cambiare direttamente la bicicletta anziché smontare la ruota e rimontarne una nuova. Al Tour du Rwanda, però, Chris Froome non ha avuto questa opportunità e per questo ha perso tanto tempo. Il campione britannico era in fuga solitaria, quando è incappato prima in una caduta e successivamente in una foratura.

Non avendo l'ammiraglia al suo seguito, Froome è stato assistito dalla macchina del cambio ruota neutro. L'intervento del meccanico è stato molto lento e il campione, dopo essere ripartito, ha avvertito dei problemi con la ruota montata ed è stato costretto a una nuova sosta.

Stavolta Froome ha atteso l'ammiraglia della Israel, che ha cambiato nuovamente la ruota permettendo al corridore di ripartire mentre però ormai sopraggiungeva il gruppo inseguitore, che lo ha raggiunto e poi staccato.

'Rim Brakes > Disc Brakes'

Chris Froome ha poi raccontato come sono andate le cose, spiegando che tutto il problema e la perdita di tempo è stato dovuto alla presenza dei freni a disco: "Ho forato la ruota anteriore, ma non avevo l'ammiraglia dietro di me.

Sono riuscito ad avere un'altra ruota dal servizio di assistenza neutro, ma non era compatibile con la mia bicicletta. Mi sono dovuto fermare ancora per cambiarla con l'ammiraglia del team. Il gruppo mi ha raggiunto e per me si sono spente le luci".

Per essere ancora più chiaro, Froome ha postato un video su Instagram. Nelle immagini si vede il campione in fuga, la sosta con la macchina del servizio di assistenza neutro, e infine la seconda fermata con l'ammiraglia e il gruppo che lo raggiunge. Eloquente il titolo che il campione ha dato a questo video "Rim Brakes > Disc Brakes", seguito da una serie di emoji.