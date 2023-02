Con il mese di marzo il calendario del Ciclismo professionistico sale ulteriormente di tono per proporre i primi appuntamenti davvero pesanti e storici della stagione. È il mese della prima classica monumento, la Sanremo, di ben tre corse a tappe del World Tour e della più bella scoperta del ciclismo moderno, la Strade Bianche. È anche il mese in cui l'Italia apre finalmente la sua stagione per prendersi gran parte del palcoscenico principale. Dopo aver assistito a gennaio e febbraio alle corse del calendario spagnolo, francese e belga, l'Italia propone un programma di grande quantità e qualità.

Da noi si comincia correre nel primo giorno del mese con il Trofeo Laigueglia. La classica ligure ha trovato una nuova collocazione un po' più avanzata rispetto a quella tradizionale, una scelta che si sta rivelando vincente.

Ciclismo, la super sfida Pogačar - Vingegaard

L'avvicinamento alle altre corse italiane che porteranno verso la Sanremo ha permesso al Laigueglia di alzare molto il livello tecnico. La corsa ligure ha attirato quest'anno nove formazioni del World Tour e molte delle migliori Professional, fatto non consueto per le gare che non fanno parte del calendario maggiore. Dalla Liguria ci si sposterà poi in Toscana per l'attesi appuntamento della Strade Bianche, la classica degli sterrati senesi, in programma sabato 4 marzo sia per gli uomini che per le donne.

La corsa segnerà il debutto stagionale nel ciclismo su strada di Mathieu Van der Poel, mentre Wout van Aert, inizialmente previsto al via, ha preferito rimandare l'esordio alla Tirreno Adriatico. Tra gli altri big al via della Strade Bianche anche Pidcock e Alaphilippe.

Domenica 5 marzo inizia invece la vera stagione delle più prestigiose corse a tappe del World Tour, con l'avvio della Parigi-Nizza.

La corsa francese vivrà su un'avvincente sfida tra i due grandi avversari dell'ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar, entrambi pluri vittoriosi in questo avvio di stagione. In gruppo ci saranno anche Simon Yates, David Gaudu, Daniel Martínez, grandi velocisti come Bennett, Démare, Merlier e l'astro nascente del ciclismo belga Arnaud De Lie.

Il giorno dopo, lunedì 6 marzo, scatterà invece la Tirreno Adriatico. Sarà probabilmente l'ultima volta che le due corse si correranno in contemporanea, visto che dalla prossima stagione il calendario non dovrebbe più prevedere sovrapposizioni di gare World Tour. Nella Corsa dei due mari, al via con una cronometro a Lido di Camaiore, è attesa l'ennesima sfida tra van Aert e Van der Poel, ma anche tante altre stelle come Filippo Ganna, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, Aleksandr Vlasov e Adam Yates.

Dalla Sanremo alle classiche del nord

La Milano Torino del 15, corsa destinata alle ruote veloci, sarà l'ultimo appuntamento in vista della Milano Sanremo, la Classicissima di Primavera in programma sabato 18.

Per la prima volta la corsa non partirà dal centro di Milano, ma da Abbiategrasso, mentre la parte decisiva del percorso resterà quella tradizionale con i Capi, la Cipressa e il Poggio.

Il calendario italiano del ciclismo offrirà anche gli appuntamenti con la Per Sempre Alfredo, domenica 19 su un percorso da Firenze a Sesto Fiorentino in memoria del grande Alfredo Martini, e la Settimana Coppi e Bartali, in Emilia Romagna dal 21 al 25.

Dopo la Sanremo, il programma del World Tour si divide su due fronti. Da una parte le classiche del nord con gli appuntamenti di avvicinamento al Fiandre e alla Roubaix, e dall'altra le gare a tappe che si spostano in Spagna. Le classiche ripartono il 22 da De Panne, per continuare il 24 con la E3 Harelbeke, il 26 con la Gand-Wevelgem e il 29 con la Dwars door Vlaanderen.

Per le gare a tappe è particolarmente importante la Volta Ciclista a Catalunya, dal 20 al 26, dove sono attesi al via due dei grandi favoriti del prossimo Giro d'Italia: il campione del mondo Remco Evenepoel troverà qui Primož Roglič, al debutto stagionale.

Le corse di ciclismo di marzo e dove verranno trasmesse in tv e in streaming