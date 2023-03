Neanche una settimana dopo aver ottenuto uno dei più grandi risultati della sua carriera, il terzo posto alla Strade Bianche, Kristen Faulkner è finita sotto inchiesta da parte dell'Uci. La Federazione del Ciclismo Internazionale sta indagando su un dispositivo vietato che l'atleta americana avrebbe indossato durante la classica degli sterrati senesi. In alcune foto scattate prima e dopo la corsa, la Faulkner sembra portare sotto la maglia un apparecchio per misurare in tempo reale il livello di glicemia e questo ha fatto scattare l'inchiesta, con il rischio di squalifica.

Strade Bianche, il podio della Faulkner

Anche se non ha vinto la corsa, Kristen Faulkner è stata la grande protagonista della Strade Bianche femminile di sabato 4 marzo. L'atleta americana della Jayco AlUla è stata in fuga solitaria fino a poche centinaia di metri dall'arrivo, ed ha assaporato a lungo il trionfo nella corsa senese in capo ad un'impresa d'altri tempi. Sulla rampa in salita che porta verso l'arrivo in Piazza del Campo, la Faulkner si è vista raggiungere dalla coppia del Team Sd Work formata da Lotte Kopecky e Demi Vollering. In un intenso finale è stata la Vollering a conquistare la vittoria precedendo di un niente la compagna di squadra, mentre Kristen Faulkner ha concluso al terzo posto.

Ora, su quel risultato dell'atleta americana pende un rischio di squalifica. Durante la Strade Bianche, la Faulkner avrebbe indossato un dispositivo per misurare in tempo reale la glicemia. In alcune foto si vede la ragazza della Jayco AlUla con una specie di anello sotto la maglia, e questo sarebbe proprio l'apparecchio incriminato.

Ciclismo, cosa dice il regolamento Uci

Questo tipo di dispositivo è vietato dal regolamento del ciclismo professionistico. Il media Escape Collective ha contattato l'Uci, trovando conferma dell'inchiesta a carico della Faulkner. "L'UCI è stata informata che Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla) sembrava indossare un misuratore di glicemia durante la Strade Bianche del WorldTour italiano il 4 marzo.

L'UCI sta attualmente indagando sulla questione e valutando le procedure appropriate e le potenziali conseguenze" ha scritto Escape Collective.

Il regolamento del ciclismo è molto chiaro sull'uso di dispositivi come quello portato dalla Faulkner alla Strade Bianche. L'articolo 1.3.006 bis dice che "non sono ammessi in competizione dispositivi che acquisiscono altri dati fisiologici, incluso qualsiasi valore metabolico come, ma non solo, glucosio o lattato". La norma è stata introdotta nel giugno 2021 e potrebbe portare alla squalifica della Faulkner dalla Strade Bianche.